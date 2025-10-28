O mundo comum da escola

Poucos lugares revelam tão claramente quem somos em sociedade quanto uma sala de aula. Hannah Arendt, em A Condição Humana, chama de “mundo” o conjunto de coisas, ideias e instituições que nos colocam inevitavelmente em relação uns com os outros, ou seja, “aquilo que, ao mesmo tempo, nos une por ser comum e nos distingue por sermos singulares”. Se levássemos essa ideia verdadeiramente a sério, perceberíamos que a sala de aula deveria ser, de fato, esse espaço compartilhado em que todos participam e se reconhecem como parte de um mesmo mundo.

O Decreto nº 12.686/2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva (PNEE-I), pode ser compreendido como uma tentativa concreta de tornar esse princípio real, ao reafirmar o direito à educação inclusiva e alinhar-se claramente a marcos legais como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a LBI. Ainda assim, o texto provocou debates intensos: de um lado, é amplamente visto como avanço ao reforçar a inclusão na rede regular de ensino; de outro, diante da revogação do Decreto nº 7.611/2011, suscita preocupações legítimas quanto à possível fragilização de escolas e classes especializadas, como as mantidas pelas APAEs.

Em termos práticos, o decreto reconhece expressamente a diversidade como valor e prevê adaptações razoáveis e apoios individualizados, mas seu foco permanece na integração dos sujeitos ao sistema existente, não na transformação efetiva desse sistema a partir da presença deles. A participação de estudantes e famílias é mencionada em artigos e diretrizes, porém apenas formalmente, ou seja, são convidados a participar, mas não propriamente a decidir.

Em síntese, trata-se, indiscutivelmente, de um avanço normativo relevante, que organiza e regulamenta com notável eficiência o funcionamento da inclusão. Contudo, sua estrutura ainda reflete, uma lógica tecnocrática: cria espaços formais, mas não necessariamente um “mundo comum” vivido e construído por todos. A inclusão, assim, corre o risco de permanecer excessivamente administrada, quando o desafio maior seria torná-la genuinamente compartilhada e verdadeiramente emancipadora.

Davi Marreiro é consultor pedagógico