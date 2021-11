O misantropo moleque

Legenda: Savio Alencar é editor e pesquisador de literatura Foto: Arquivo pessoal

Passou-se outubro e com ele o Dia D, em que se celebra o aniversário do poeta Carlos Drummond de Andrade. A ocasião trouxe novidade para os drummondianos, que a essa altura certamente já sabem que o autor de “A rosa do povo” terá nova casa a partir do próximo ano, a carioca Record, depois de dez anos na paulista Companhia das Letras e de um notável trabalho de edição.

A mudança de editora colocou Drummond no radar do mercado editorial. Antes que o retorno ao grupo Record fosse oficialmente anunciado, as atuais edições do poeta de Itabira ficaram disponíveis a preços acessíveis – foi o suficiente para se estabelecer uma Drummondmania. Do lado de cá, não foram poucos os amigos que correram para completar ou iniciar suas coleções.

Também eu não fiquei fora da festa. Fui à cata do Drummond biográfico, mais da prosa do que da poesia. É dessa lavra “Tempo vida poesia”, livrinho em que o reconhecido misantropo revisita seu passado. “O que se vai ler”, informa o autor, “é o papo radiofônico que mantive há tempos com a minha amiga Lya Cavalcanti, numa série de oito programas dominicais da PRA-2, Rádio Ministério da Educação e Cultura”.

Drummond se refere a 1954, quando, diante do microfone, fez saborosas confidências à jornalista Lya Cavalcanti numa série chamada “Quase Memórias”. Mais tarde, em 1986, as entrevistas seriam publicadas em livro, depois de terem passado pelas páginas do “Jornal do Brasil”. Digna de atenção também é esta dupla invulgar, Drummond e Lya, sobre a qual escreve Elvia Bezerra no excelente posfácio à edição.

Quem se lembra daquele Drummond já transferido para o Rio de Janeiro talvez desconheça sua mocidade irreverente – e até incendiária – na Belo Horizonte dos anos 1920. Não faltam exemplos. Como o leitor ficará sabendo, Drummond e Pedro Nava atearam fogo em uma casa para depois surgirem como os salvadores das moças que ali dormiam. “Incendiários muito vagabundos, que a primeira chama fazia recuar”, assinala ele.

Esse e outros episódios, narrados numa prosa envolvente, revelam um lado menos conhecido do poeta e fazem de “Tempo vida poesia” uma pequena joia do memorialismo brasileiro.

Sávio Alencar é editor e pesquisador de literatura

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor