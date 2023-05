O marketing e suas conexões

É fato que o relacionamento do consumidor com a marca mudou. Hoje, as pessoas sentem necessidade de se conectar devido a um sentimento de pertencimento ou identificação com valores e atributos dessa marca. Quando elas conseguem estabelecer um relacionamento emocional com seus clientes tendem a ter mais fidelidade e recomendações, além de uma melhor percepção de seu valor. O meio digital, sem dúvida, favorece e oferece várias oportunidades para essa conexão com os clientes.

Relacionado a esse cenário, as empresas tiveram que se reinventar e investir ainda mais no ambiente digital para não ficarem à margem do que o mercado está exigindo. Mas vem o questionamento, por que a era digital influencia tanto no mercado? A internet mudou o comércio mundial. O acesso a informação está bem mais fácil, os equipamentos eletrônicos e conexões de internet banda larga estão muito acessíveis, e as pessoas usam esses recursos de diferentes formas e para diferentes objetivos.

O imediatismo das informações facilita muito e o meio digital permite estabelecer uma conexão entre marcas e pessoas de maneira constante e recorrente. Essa conexão influencia os negócios e, para isso, as marcas precisam adotar uma postura de humanização e criar conteúdos relevantes para as pessoas se interessarem pela informação.

Diante disso, considero que influenciar ainda é uma tarefa complexa e desafiadora para o mercado e vai continuar sendo. Para tomar decisões precisamos nos questionar: Que oportunidade temos como marca? O que o consumidor final está buscando? Para que essa troca aconteça, é essencial termos criações baseadas em dados e não somente em intuições ou experiências.

Investir em marketing digital ajuda você a promover os produtos ou serviços em várias plataformas disponíveis e o diferencial será a capacidade de mensurar resultados em tempo real. Isso ajuda a economizar e personalizar suas ações, ser mais assertivo e colher resultados positivos. Mas fica o alerta, o foco do marketing não é unicamente em venda, ele trabalha também com a geração de valor, qualificando a percepção de diferentes públicos sobre a marca e a solução que ela entrega.

Ricardo Dias é diretor de marketing do Grupo Aço Cearense