O mal do isolamento

Não faz muito tempo, notícia vinda de Londres deu conta de que uma mulher morreu no interior de seu apartamento e seu corpo lá ficou, por dois anos e meio, sem que ninguém o descobrisse. Ninguém da polícia, da administradora do prédio ou do governo verificou se a secretária médica Sheila Seleolane, de 58 anos, estava viva ou morta. O fato causou revolta entre seus vizinhos. Todos residem num prédio administrado por entidades privadas e sem fins lucrativos que fornecem residências de baixo custo a pessoas carentes no Reino Unido.

A associação Peabody, que administra o edifício, mesmo diante da ausência da moradora, não se preocupou em ver o que acontecia no local. Por outro lado, chegou a pedir ao governo um benefício em nome da inquilina, no que foi atendida. O auxílio é pago àqueles que têm dificuldades em pagar suas contas. Apesar de diversos indícios de que algo estava errado no local – larvas que caíam do teto do apartamento imediatamente abaixo do de Sheila, ao serem trocadas as lâmpadas, ou o alastramento do mau cheiro exalado pelo cadáver por todo o prédio – e das sucessivas reclamações dos moradores à associação, esta não demonstrou o menor esforço em averiguar o que ocorria. Nem mesmo a renovação anual do certificado de segurança do gás, em abril de 2020, obrigatória para todos os moradores, causou suspeitas. Os inspetores da Peabody estiveram no local. De nada suspeitaram.

Contribuiu também o fato de que Sheila vivia solitariamente. Foi descrita pelos vizinhos como amigável, embora muitos a achassem tímida e reservada. Quando a polícia arrombou a porta de seu apartamento, tempos depois, encontrou pouco mais do que um esqueleto, vestido com calças de pijama azuis e uma blusa branca. Não havia sinais de assassinato e não se sabe como Sheila morreu. Porém, seus registros médicos sugerem várias complicações de saúde. Seu caso levou a administradora a reformular a maneira de investigar as reclamações dos moradores de Lord’s Court, o bloco de apartamentos onde a triste história se registrou.

O fato nos leva a refletir sobre o mal do isolamento, que muitas vezes pode acarretar situações como a de Sheila. Na atualidade, muitas pessoas aderem a este comportamento, preferindo afastar-se do contato com familiares e/ou amigos. Há um grande contingente de pessoas que valorizam por demais a solidão, esquecendo-se que o melhor caminho sempre será partilhar seus temores, suas dores, suas tristezas e dificuldades com alguém que lhes seja ou esteja próximo. A opção pelo isolamento, tanto físico como psicológico, jamais será a melhor escolha. São muitos os casos de morte súbita, de depressão e até de suicídio decorrentes da solidão. Na modernidade em que vivemos, em meio ao tempo corrido e a pressões de toda ordem, mais necessitamos interagir socialmente. De preferência, conversando frente a frente, à moda antiga, longe das superficiais redes sociais. Precisa-se de ajuda, de conselho, de orientação. Este será sempre o melhor caminho.

Gilson Barbosa é jornalista