O livro bíblico de Amós

Situando-nos, historicamente, dentro da mensagem bíblica, Amós foi um pastor de ovelhas, na cidade de Judá, chamado por Deus para anunciar a sua proposta em Israel. Isso ocorreu em 750 antes de Cristo, durante o reinado bastante próspero de Jeroboão II. A situação de Israel evidenciava um progresso material significativo, porém concentrado numa minoria de privilegiados.

Em nome de Deus, o “Profeta da Justiça” (Amós), denunciou a injustiça, a opressão e as ações corruptas. “Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr” (Am 5:24). Sua missão foi extremamente dificil e arriscada, pois enfrentou nações e pessoas poderosas, tanto do ponto de vista político, como econômico.

Dizem os estudiosos que o livro de Amós não é o primeiro, ao considerarmos a literatura profética, mas a sua leitura permite compreendermos outras profecias. Ademais, podemos concluir que um profeta assimila uma mensagem divina e a transmite a outras pessoas. As palavras anunciadas pelos profetas são eternas, não possui uma data limite. Referindo-se, especificamente, a Amós deduzimos que suas apreensões não se limitavam a Israel. São válidas até hoje e no futuro também as serão. Ao condenar a corrupção, a opressão e a injustiça, está mostrando a desonestidade, a ganância, a falta de liberdade, de solidariedade, de humildade, enfim de amor.

Para refletir, vale lembrar Montesquieu: “O pior governo é o que exerce a tirania em nome das leis e da justiça” e o nosso suadoso Ulysses Guimarães: “A corrupção é o cupim da república”. A principal mensagem do livro de Amós está na conquista da ética em relação ao próximo, baseada no amor a Deus. Ele defende os injustiçados, os pobres e oprimidos pelos líderes corruptos, juízesinescrupulosos e pseudosacerdotes. Por tudo isso, é o “Profeta da Justiça”. Como cristão praticante, acreito ser necessária uma análise mais profunda do pensamento e das profecias de Amós, à luz das doutrinas básicas da Igreja, envolvendo diretrizes filosóficas e teológicas. P.S.- Artigo 2° da Constituição Federal do Brasil: “Os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário devem ser independentes e harmônicos.”

