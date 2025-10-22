Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O legado de São João Paulo II

Escrito por
Lino Rampazzo producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Lino Rampazzo é religioso
Legenda: Lino Rampazzo é religioso

Dar o nome de uma pessoa importante a uma instituição significa homenagear essa pessoa, reconhecendo seu valor, e, ao mesmo tempo, associar os ideais dessa pessoa à instituição para reforçar sua identidade.

Para aplicar este princípio geral, a Fundação João Paulo II, neste dia 22 de outubro, em que celebramos a festa litúrgica deste grande santo, procura refletir sobre o Legado que ele nos deixou e que inspira o nosso trabalho: evangelizar e promover o desenvolvimento social através da educação, da saúde e da assistência social, e, deste modo, “Formar homens novos para o mundo novo”.

Limito-me a lembrar algumas palavras e extraordinários exemplos que esse Santo Papa nos deixou para que nossa Fundação seja continuamente inspirada pelo testemunho que nos deixou. No dia 22 de outubro de 1978, na homilia da Missa de inauguração do Pontificado, pronunciou estas palavras: "Não tenham medo de acolher Cristo e aceitar o seu poder! Ajudem o Papa e todos aqueles que querem servir Cristo e, com o poder de Cristo, servir o homem e toda a humanidade! Não tenham medo! Abram, ou melhor, espalanquem as portas a Cristo".

A primeira encíclica dele, publicada no dia 4 de março de 1979, que teve como título Redemptor hominis, que significa: “Cristo Redentor do homem”, começou nestes termos: “O Redentor do homem, Jesus Cristo, é o centro do cosmos e da história. Para Ele se dirigem o meu pensamento e o meu coração nesta hora solene da história, que a Igreja e a inteira família da humanidade contemporânea estão a viver”.

Na Bula de proclamação do Grande Jubileu do Ano 2000, ele escreveu: “Trata-se de um evento que será celebrado simultaneamente em Roma e em todas as Igrejas Particulares espalhadas pelo mundo e terá, por assim dizer, dois centros: um será a Cidade onde a Providência quis colocar a sede do Sucessor de Pedro e o outro, a Terra Santa onde o Filho de Deus enquanto homem nasceu, tomando a nossa carne de uma Virgem, chamada Maria (cf. Lc 1, 27), É a Terra prometida que marcou a história do povo judeu, e é venerada também pelos adeptos do Islamismo. Possa o Jubileu propiciar um passo a mais no diálogo recíproco, até um dia podermos, todos juntos — judeus, cristãos e muçulmanos —, trocar entre nós a saudação da paz em Jerusalém”.

Essas palavras ressaltam uma importante característica de seu Pontificado: não só a do diálogo ecumêmico entre várias denominações cristãs (católicos, ortodoxos e evangélicos), mas também o interreligioso (com os não cristãos, como judeus, islâmicos, hinduístas, budistas). Desde 1986, João Paulo II promoveu os encontros em Assis, com o objetivo principal de incentivar um compromisso conjunto em prol da paz mundial.  

E com os mesmos objetivos de “espalancar as portas a Cristo”, o papa visitou 129 países durante o seu pontificado, para anunciar o Evangelho. Quanto ao trabalho para a paz, já no início do seu pontificado permitiu que Chile e Argentina chegassem a um acordo no conflito sobre os seus limites territoriais. No ano de 1998 visitou Cuba e nos seus discursos falou sobre a importância do respeito aos direitos humanos, a liberdade de expressão, o direito de participar de um debate público de forma igualitária, a liberdade religiosa e também fez a solicitação de que fossem libertados os presos políticos.

Importantes também foram as viagens ao Chile, ao Paraguai, ao Haiti, e o seu papel pela queda do comunismo na Polônia. O líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, disse: "O Papa é a autoridade moral mais importante do mundo". O entendimento entre as duas personalidades sem dúvida facilitou o caminho para a democracia no bloco oriental.

E por que não lembrar das três visitas oficiais que fez no Brasil, nos anos 1980, 1991 e 1997?

O grande testemunho de São João Paulo II nos encoraja como cristãos e como homens de boa vontade!

Lino Rampazzo é religioso

Lino Rampazzo é religioso
Colaboradores

O legado de São João Paulo II

Lino Rampazzo
Há 1 hora
Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará
Colaboradores

Carência: Oficiais de Justiça pedem socorro

Vagner Venâncio
Há 1 hora
Edson Arouche é diretor do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)
Colaboradores

Jovens: oportunidade e vontade de aprender devem caminhar juntas

Edson Arouche
21 de Outubro de 2025
Arthur Campos é consultor empresarial
Colaboradores

Capacitação empresarial

Arthur Campos
21 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Professor merece respeito!

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas!

Gilson Barbosa
20 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra e bom senso

O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso

Valdélio Muniz
20 de Outubro de 2025
Raquel Cavalcanti Ramos Machado é professora
Colaboradores

Antinomia normativa e institucional

Raquel Cavalcanti Ramos Machado
19 de Outubro de 2025
Antônio Netto é professor
Colaboradores

Dia Mundial de Combate ao Bullying

Antonio Netto
19 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Família: Base da sociedade

Gonzaga Mota
18 de Outubro de 2025
Mariana Lemos é advogada
Colaboradores

Planejamento sucessório e autonomia do idoso

Mariana Lemos
18 de Outubro de 2025
Danilo Campos é médico
Colaboradores

Vacinar é um ato de cuidado

Danilo Campos
17 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

O exagero das apreensões judiciais e a depreciação de bens

Renan Azevedo
17 de Outubro de 2025
Rafael Leitão é médico
Colaboradores

O combate à osteoporose na ortopedia

Rafael Leitão
17 de Outubro de 2025
Ernesto Saboia é conselheiro
Colaboradores

90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Ernesto Saboia
16 de Outubro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Adultos hipnotizados pelas telas: o vício além da infância

Antonio Netto
16 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira é deputado federal
Colaboradores

Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

Eunício Oliveira
15 de Outubro de 2025
Roberta Batista é pedagoga
Colaboradores

Mestres da transformação: o valor de quem ensina

Roberta Batista
15 de Outubro de 2025
Pedro Matos é deputado estadual (Avante)
Colaboradores

Agentes de saúde: compromisso e reconhecimento

Pedro Matos
14 de Outubro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

A tutela: escolas e os conselhos

Davi Marreiro
14 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Trabalho externo e jornada

Ainda há quem alegue que trabalho externo tem como consequência automática a dispensa legal de controle de ponto, o que leva a crer na inexistência do dever de pagamento de horas extras

Valdélio Muniz
13 de Outubro de 2025