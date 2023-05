O lado mais fraco

A fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não para de crescer e o tempo para a conclusão dos benefícios está cada vez mais demorado. O sentimento é que a corda arrebentou e, obviamente, do lado mais fraco: o trabalhador brasileiro. Mais de 5 milhões de pessoas vivem hoje sofrendo para conseguir receber seus direitos. Muitos destes morrem até mesmo antes de conquistar a tão sonhada aposentadoria, o que é um crime.

Além da burocratização dos sistemas e a escassez no quadro de pessoal, um dos fatos que contribui para o crescimento da espera é o desinteresse do Governo em promover uma educação previdenciária no sentido de esclarecer a sociedade sobre os seus direitos e deveres. Cada vez mais benefícios são solicitados de forma errada, com documentação incompleta, enquanto perícias médicas também costumam ser agendadas sem necessidade.

A falta de informação compromete, principalmente, as pessoas de baixa renda que desconhecem suas garantias previstas em lei. Para que tal condição se efetive é preciso transmitir conhecimento de forma democrática e acessível.

Como ainda é significativo o número de pessoas que não tem acesso à tecnologia, uma estratégia para facilitar a conscientização da população seria a utilização de canais que conseguissem chegar mais próximo do cidadão. Os próprios veículos de comunicação deveriam ser mais utilizados como instrumentos de divulgação de informações previdenciárias que são de interesse de todos. No viés publicitário, os serviços caberiam ser expostos em outdoors e em locais de alta circulação como rodoviárias, terminais de ônibus e postos de saúde. Quanto mais esclarecimento, maior celeridade no processo.

Entre as diversas consequências negativas, o que chama atenção é o fato de o INSS ser o órgão com maior número de ações judiciais no País, sendo que muitos destes processos poderiam ser sanados em instância administrativa, se houvesse um trabalho preventivo de educação.

Lamentavelmente, as filas intermináveis e a demora na análise do benefício contribuem para que uma grande parcela economicamente ativa seja excluída da cobertura previdenciária, contrariando a finalidade de proteção aos indivíduos em diferentes situações de fragilidade e contingência.