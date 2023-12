O labirinto da mão de obra no empreendedorismo

O Brasil ocupa uma posição muito particular no cenário global: somos o segundo país com o maior número de pessoas que nem estudam nem trabalham, ficando atrás apenas da África do Sul. Este dado ilumina um dos desafios mais prementes para os empreendedores de hoje que é: “como encontrar a equipe ideal?”. O termo "mão de obra" é um resquício de um modelo anacrônico, no qual indivíduo era visto apenas como um recurso a ser explorado.

Atualmente, as pessoas são membros de uma equipe, cada uma podendo contribuir por meio de suas habilidades e perspectivas. Precisamos entender que o modelo no qual o indivíduo é apenas uma “engrenagem” na empresa não funciona mais. Nesse sentido, é fundamental compreender que agora a empresa deve buscar construir sua equipe com base nas características que são compatíveis com a cultura da empresa. A cultura da empresa não é algo supérfluo; é uma necessidade, pois uma cultura forte pode ser o diferencial que atrai e retém talentos. Portanto, os empreendedores devem buscar pessoas cujos valores e objetivos estejam alinhados com os da empresa.

Outro fator tão importante quanto a cultura é o marketing, porém não o marketing tradicional que conhecemos, mas sim a gestão da marca dentro da empresa. "Vestir a camisa da empresa" é um clichê e tem parcialmente uma verdade, mas para que alguém deseje vestir essa camisa, a marca da empresa deve ser algo em que todos acreditem. Logo, a empresa deve tratar seus funcionários com o mesmo cuidado e atenção que trata seus clientes. Para compor o labirinto de encontrar a equipe temos ainda a rotatividade de funcionários, elemento que se torna uma questão essencial a ser muito bem administrada.

Cada vez que um funcionário sai, leva consigo seu conhecimento. Sendo assim, reter talentos é tão crucial quanto atraí-los. Ao tratar os funcionários como seres humanos completos, com desejos, necessidades e sonhos, criamos um ambiente em que as pessoas não apenas trabalham, mas também crescem. E ao fazer isso, não estamos apenas construindo empresas; estamos construindo uma sociedade mais justa e mais inclusiva.

Bruno Lessa e José Souza Junior são professores da Unifor