O influenciador digital e a pandemia

Nesse momento delicado de valorização da saúde coletiva e de isolamento social em que estamos vivendo, sentimos que a solidariedade, a união e a empatia são fundamentais para ajudar o próximo. Quando uma pessoa tem o alcance de influenciar milhares de pessoas, a responsabilidade social dessa plataforma humana deve ser ainda maior e mais bem trabalhada, especialmente nesse momento. Qual o papel do influenciador digital diante da pandemia do coronavírus? Sabemos que o momento não pede conteúdo banal. O influenciador digital precisa montar estratégias de comunicação que sejam relevantes, ser um intermediador de notícias verdadeiras, de serviços úteis e conteúdo de qualidade.

No geral, é preciso estar cada vez mais cuidadoso em não ferir a dor do outro e respeitar as orientações oficiais de saúde. Na economia, por exemplo, pequenos empreendedores de gastronomia têm sido mais afetados devido à necessidade de uma estrutura para operação de delivery, garantia de fornecedores e investimento em divulgação. Uma ideia bacana é utilizar as redes sociais, ferramentas de trabalho, como plataforma de divulgação gratuita de pequenos empreendedores gastronômicos. É aliar o seu trabalho com ações beneficentes, ser janela para quem está batalhando para sobreviver e sentir a responsabilidade social dentro do meio no qual o influenciador se insere, seja gastronomia, moda, lifestyle etc.

É importante adaptar seu conteúdo virtual às novas demandas, reforçar os cuidados de higiene necessários e valorizar pequenos empreendedores. Mesmo oferecendo essa janela de forma gratuita, é possível viabilizar a produção do conteúdo. Com isso, é possível ajudar as empresas e ainda incentivar as pessoas a comprarem um produto de qualidade que talvez elas nunca teriam conhecido. Certamente, seu perfil sairá após a pandemia mais forte, mais engajado e mais reconhecido.

Luiz Victor Torres

Influenciador de gastronomia e viagem