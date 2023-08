O incrível Santos Dumont

Alberto Santos Dumont (1873-1932), há pouco homenageado pela Força Aérea Brasileira (FAB) por ocasião dos seus 150 anos de nascimento, merece, de fato, todo o reconhecimento. Mineiro, nascido na Fazenda Cabangu, na então Palmira, pequena cidade que hoje tem seu nome, desde a infância já demonstrava sinais de gênio criador . Com apenas doze anos, guiava pequenas locomotivas que circulavam na fazenda do pai, o engenheiro Henrique Dumont (1832-1892), e se ocupava das instalações mecânicas ali existentes. Leitor do célebre escritor francês Júlio Verne (1828-1905), que previu o surgimento dos submarinos, balões e outros meios de transporte, Santos Dumont ficou profundamente impressionado com suas obras.

Tinha verdadeiro fascínio pela tecnologia, pois desde a infância construía aeronaves com hastes de palha ou delicados balões de papel de seda. Pouco antes de morrer, seu pai vendeu tudo o que tinha e viajou com a família para a França, a fim de cuidar da saúde após grave acidente que sofrera com uma charrete, em sua fazenda. Também resolveu emancipar os filhos menores, em 1892, dando a cada um sua parte na herança. Com relação ao jovem Alberto, aconselhou-o a ampliar seus conhecimentos de mecânica, química e eletricidade, áreas que o encantavam. Herdeiro de grande fortuna, deixou a Escola de Engenharia de Minas, em Ouro Preto (MG), da qual era aluno, e viajou para a França, onde ampliou seus estudos técnicos e científicos. Aos 24 anos, investiu no desenvolvimento de seus projetos, aplicou seu dinheiro no mercado de ações e contratou aeronautas profissionais que lhe ensinaram a arte de pilotar balões.

Santos Dumont, que já era conhecido entre os franceses como esportista, pois atuava no ciclismo e automobilismo, fez sua primeira ascensão num balão em 1898. Daí por diante, seu interesse crescente pela mecânica contribuiu para que realizasse os voos iniciais em dirigíveis que criou e não tinham nomes, mas apenas números. Com o N-6, em 1901, venceria o prêmio patrocinado por Henri Deutsch de la Meurthe (1846-1919), empresário francês e grande patrocinador da aviação no início do século XX, e dividiria o dinheiro com seus mecânicos e a população pobre de Paris.

A cada voo, Santos Dumont introduzia inovações em seus experimentos. Sofreu alguns acidentes, como no caso do N-5, em 8 de agosto de 1901, quando o balão que pilotava chocou-se contra um hotel e explodiu, do qual escapou ileso. Supersticioso, passou a evitar o número 8 nas suas seguintes invenções. Sua persistência levou-o a alcançar o merecido êxito, chegando até a projetar um modelo de helicóptero, o N-12, nunca concluído devido às limitações tecnológicas da época e um motor adequado. Sua pertinácia levou-o à consagração com o voo no 14-Bis, no campo de Bagatelle, em Paris, em 12 de novembro de 1906, ganhando o prêmio do Aeroclube da França, no valor de 1.500 francos, destinado a quem voasse 100 metros num veículo tripulado mais pesado do que o ar. Outros projetos marcariam sua carreira, como a criação do Demoiselle, seu projeto de número 20, em 1909, considerado o primeiro ultraleve da História.

Por volta dessa época, começou a apresentar problemas de saúde, vitimado pela esclerose múltipla. Também iniciou um processo depressivo a partir de 1914, quando os combates aéreos na Primeira Guerra Mundial passaram a usar metralhadoras e bombas. Terminaria seus dias em Petrópolis (RJ), no belo chalé conhecido como A Encantada, para o qual criou projetos como um chuveiro de água quente e uma escada onde só se pode pisar primeiro com o pé direito e onde cada degrau não ocupa toda a sua extensão, evitando assim que o calcanhar seja machucado. Entre outras homenagens, seria condecorado pelo Aeroclube da França em 1930, com o título de Grande Oficial da Legião de Honra daquele país. Esse incrível brasileiro foi o primeiro aeronauta a falar contra o uso do

avião como arma de guerra. Horrorizado com o uso de aviões durante a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, suicidou-se em 23 de julho daquele ano, no Hotel La Plage, na cidade de Guarujá. Seu cortejo fúnebre atraiu grande movimentação. Santos Dumont deixou, de fato, seu nome eternamente gravado na história da aviação, por todas as criações que desenvolveu, frutos de sua genialidade e inteligência. A ele, as homenagens de todos os brasileiros!

Gilson Barbosa é jornalista