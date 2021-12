O impacto das healthtechs no futuro do mercado de saúde

Não é novidade que o mercado de saúde tem passado por transformações significativas, especialmente após a irrupção da pandemia e com o crescimento e desenvolvimento das healthtechs. De acordo com um estudo realizado pela Distrito, o País já conta com cerca de 542 startups de saúde. Mas, como estas healthtechs podem contribuir para o desenvolvimento do mercado?

As healthtech oferecem soluções inovadoras, principalmente para instituições de pequeno e médio porte. Um bom exemplo são as que disponibilizam tecnologias para a gestão de segmentos específicos dentro do ecossistema da saúde, como as áreas de suprimentos e compras. A digitalização de processos não apenas otimiza as operações, tornando-as automatizadas, como elimina o desperdício e contribui para a redução de custos.

Mesmo que muitas empresas do setor já tenham avançado na jornada de transformação digital - conforme um levantamento da BenCorp, o segmento de saúde digital movimentou, em 2021, US$ 344 milhões-, ainda existe um longo caminho a ser percorrido.

Para os próximos anos, acompanharemos a ascensão do segmento de gestão hospitalar, que passará a impactar todas as áreas do negócio, digitalizando desde o atendimento e as consultas, até funções administrativas, por meio de soluções integradas.

Além disso, será possível observar os sistemas de ERP, inovando e trazendo cada vez mais soluções inteligentes para o dia a dia dos médicos, bem como para o mercado de gestão, estoque e compras, com novos sistemas que também abordem esse segmento ou integrem soluções complementares aos ERP’s.

A ascensão das healthtechs proporcionou maior acesso a soluções inovadoras no mercado. No entanto, é preciso fomentar a mudança de hábitos conservadores nas instituições de saúde, substituindo-os por uma cultura que priorize a adoção de novas tecnologias.

Desta forma, podemos esperar um crescimento ainda maior de soluções digitais. Ademais, veremos um aumento da aceitação e adoção de recursos tecnológicos em todo setor da saúde, além da própria integração entre as healthtechs, formando hubs de soluções cada vez mais integradas.

Filipe Boldo é empresário, atual na área de healhtech