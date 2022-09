O impacto da adoção de Automação Robótica de Processos (RPA) nas empresas brasileiras

O processo de transformação digital e a aposta em novas tecnologias, como Inteligência Artificial e Machine Learning, já são uma realidade para grande parte das companhias brasileiras. É neste contexto que a aplicação de sistemas de Automação Robótica de Processos, o RPA (Robotic Process Automation) conquista espaço. De acordo com estudo realizado pela Grand View Research, companhia global de análise de mercados, a expectativa é que em 2030, o mercado mundial de Automação de Processos alcance o valor de 31 bilhões de dólares.

A consultoria aponta ainda que em 2021, o mercado de RPA atingiu o valor de 1,9 bilhão de dólares. Um dos principais responsáveis por este crescimento, foi a pandemia global decorrente da COVID-19, que devido às medidas de distanciamento social, impôs as empresas a adoção do trabalho remoto e maior investimento em inovação e tecnologia. Entretanto, este não é o único fator decisivo para o aumento da automação de processos, uma vez que a constante necessidade por reduzir custos operacionais também tem sido um ponto crítico para os líderes das empresas ao adotarem o RPA.

A implementação de soluções de Automação de Processos vem sendo realizada em praticamente todas as indústrias, sobretudo em bancos, seguradoras, empresas de serviços públicos e de telecomunicações. Isto porque, por meio de um software potente, o RPA implementa e gerencia robôs capazes de manipular dados, desencadear respostas e efetuar transações. Desta forma, atividades corporativas que costumavam ser realizadas de modo manual, passam a ser automatizadas, resultando na racionalização de fluxos de trabalho, aumento na satisfação, empenho e, até mesmo, produtividade das equipes.

Este cenário de maior dinamismo na rotina do trabalho, provoca a aceleração do processo de transformação digital, bem como promove o retorno significativo do investimento (ROI) para diferentes segmentos, ainda mais quando alinhado a outras tecnologias.

A união das ferramentas propicia um controle total do negócio, auxiliando no monitoramento de atividades de trabalho e na redução de burocracias cotidianas, através de bots pré-programados, que promovem a otimização de processos das empresas e contribuem para a jornada digital do cliente. Desta forma, a combinação com o chatbot, por exemplo, permite a automatização de serviços de atendimento, fazendo com que a quantidade de intervenções humanas fique cada vez menor, garantindo mais agilidade e comodidade ao consumidor.

É fato que o investimento em sistemas RPA tem um futuro promissor no Brasil. A tecnologia chama a atenção de CEOs e líderes de negócios por adaptar-se em quaisquer verticais empresariais e pela capacidade de executar uma infinidade de ações.

Por meio da solução, o mercado bancário, por exemplo, pode realizar a abertura e encerramento de contas, pedidos de cotação e propostas, testes e monitoramento de processos de TI, além de tratar consultas nos departamentos de faturamento e serviço ao cliente. Já no varejo, há uma série de setores que podem ser automatizados, englobando desde o planejamento de lojas, gestão do inventário e abastecimento, categorização de estoque, logística, até a análise de negócios e vendas, lançamento de novos produtos, análise do comportamento e fidelização do consumidor.

Neste momento em que a tecnologia está inserida em diversos aspectos da nossa rotina, o RPA torna-se imprescindível para as companhias digitalizaram-se. Mais do que nunca, o aumento da produtividade e a economia nas operações são pautas prioritárias na agenda empresarial. Diante disso, a Automação Robótica de Processos é uma poderosa aliada para garantir esses objetivos, e consequentemente, gerar mais agilidade, qualidade, otimização de serviços e maior competitividade no mercado.

Renata Diel é gerente de Negócios da Provider IT, uma das principais consultorias e provedoras de serviços de TI do país