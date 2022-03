O gênero no tráfico de mulheres

No mês de comemoração ao dia internacional da mulher, considera-se oportuno reforçar debates pertinentes à nossa realidade, em especial às violências que o universo feminino enfrenta, caracterizando o que pode-se chamar de violência de gênero, vislumbrando o que anuncia Flávia Biroli: “a vulnerabilidade dos indivíduos à violência se deve a seu pertencimento de grupo”.

À vista do anunciado, sublinha-se que esse tipo de violência pode atingir as mulheres em relação a sua integridade física, psicológica, patrimonial e subjetiva, reforçando padrões de desigualdade historicamente construídos, aludindo uma hierarquia em que o masculino, atravessado também por demarcações de raça e classe, posiciona-se no topo das relações de poder, oprimindo de múltiplas maneiras todes que não se encaixam, questionam ou resistem aos padrões do machismo/racismo heteronormativo.

O tráfico de mulheres, nesse sentido, desponta como uma dessas múltiplas modalidades de violência. Embora se configure de maneira multifacetada, alcançando também homens e meninos, o tráfico humano assume os contornos de uma violência de gênero quando submete à modalidade específica de exploração o público feminino. Enquanto a maior parte dos homens são explorados no trabalho forçado; mulheres e meninas em sua maioria são recrutadas para a exploração sexual.

O Relatório Global sobre Tráfico de Pessoas, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, de 2020, atesta que a cada dez vítimas identificadas no mundo, sete são do sexo feminino. A principal finalidade de exploração apontada pelo mesmo relatório seria a sexual, representando 50% de todos os casos, enquanto o trabalho forçado estaria em segundo lugar, representando 38% das situações. Todavia é importante assinalar que do total de mulheres e meninas descritas no levantamento, um percentual de 14% foi aliciada para o trabalho forçado; enquanto 77% esteve em situação de exploração sexual.

Os dados indicam ainda que a vulnerabilidade social, tal como a pobreza ou situações específicas de refúgio e migração são potencializadores do fenômeno. O panorama, portanto, reforça a tese misógina de que o corpo da mulher pode ser “consumido” como mera mercadoria para satisfazer aos interesses de uma masculinidade que naturaliza seu apetite sexual incontrolável. Quanto mais vulnerável ela estiver, mais esses padrões se escancaram. Alimenta o imaginário que autoriza falas do tipo “são fáceis porque são pobres”.

Priscila Nottingham é assistente social e doutoranda em políticas públicas pela Uece