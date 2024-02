O futuro se constrói agora

Um estudo do McKinsey Global Institute indica que um terço das atividades em 60% das ocupações já pode ser automatizado. Isso significa que, para sobreviver em um ambiente competitivo, as pessoas e as organizações precisam se adaptar ao digital. Todos se recordam quando começamos a usar o Uber digital em vez do táxi analógico, passando a ter benefícios como chamadas por aplicativo, estimativas de chegada e percurso, preço antecipado, avaliação de motorista e pagamento por cartão. Além de agradar aos clientes, essa tecnologia reduziu custos e ampliou serviços.

A transformação digital é essencial em todos os setores econômicos, remodelando a condução dos negócios e a interação com clientes. A digitalização e a automação de tarefas rotineiras impulsiona a eficiência operacional, corta custos e otimiza recursos, permitindo que equipes sejam mais criativas, se concentrem em atividades estratégicas, promovendo inovação e diferenciação no mercado.

Nesse ciclo virtuoso, a melhor maneira de ingressar nesse sistema é conhecer e experimentar as tecnologias de automação (pelo menos RPA, BPMS e IA) e de ciência de dados o quanto antes, pois o amadurecimento e avanço das novas tecnologias neste campo possibilitarão ganhos sem precedentes aos mais preparados. Um exemplo disso é o Observatório do Turismo, da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza, cujo projeto e desenvolvimento técnico foram realizados pelo Grupo Portfolio.

Usando ferramentas de inteligência artificial, banco de dados, business intelligence (BI), o Observatório - reconhecido como uma das três melhores experiências do Brasil em Gestão de Dados e Inteligência pelo Prêmio Nacional do Turismo, do Ministério do Turismo - monitora os impactos do turismo em Fortaleza, auxilia nos diagnósticos e prognósticos, além ajudar o trade turístico na elaboração de estratégias públicas e privadas.

Sem dúvidas, a tecnologia contribuiu para a consolidação de Fortaleza no topo do ranking nacional de turismo. Estamos no início de uma revolução, entrando na era dos processos inteligentes automatizados. Quem abraçar essa mudança prosperará em ambientes em constante evolução, enquanto os resistentes correm o risco de ficar para trás. Abraçar o novo é vital, e o futuro se constrói agora.

Cassio Germano é CEO do Grupo Portfolio