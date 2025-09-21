O futuro é Coop

Diário do Nordeste
Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas

Nicédio Nogueira
Presidente do Sistema OCB/CE
Este ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou 2025 como o Ano Internacional do Cooperativismo, sob o lema “Cooperativas Constroem um Mundo Melhor”. Mais do que uma homenagem, trata-se de um convite à reflexão: por que este modelo de negócio se tornou tão importante num mundo em crise ambiental, social e econômica? A resposta é clara: porque o cooperativismo coloca as pessoas no centro das decisões, promovendo desenvolvimento com inclusão, solidariedade e sustentabilidade.

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas. Essa lógica de cooperação gera resultados que vão além do aspecto financeiro. Estamos falando de oportunidades reais, de dignidade e de comunidades mais fortes. É exatamente essa combinação entre eficiência econômica e justiça social que torna o cooperativismo uma alternativa cada vez mais necessária em um cenário global marcado por desigualdades e instabilidades.

No Ceará, temos exemplos concretos dessa força transformadora. São 145 cooperativas em atividade, movimentando cerca de R$ 7 bilhões por ano em setores como saúde, crédito, agropecuária, transporte, consumo, infraestrutura e produção de bens e serviços. São milhares de cearenses impactados positivamente, com mais empregos, renda e perspectivas de futuro. Não se trata de estatísticas frias: cada número carrega histórias de superação, de trabalho coletivo e de desenvolvimento local sustentável.

Como representante do Sistema OCB/CE, posso afirmar que nossa atuação é voltada para fortalecer toda a rede cooperativista. Essa missão é essencial para que as cooperativas se mantenham competitivas, inovadoras e preparadas para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação, além de promover desenvolvimento sustentável, inclusão social e novas oportunidades para milhares de pessoas.

Se a ONU enxerga nas cooperativas o caminho para um mundo melhor, é porque a prática já mostrou que a cooperação é capaz de unir eficiência e humanidade. Quando as pessoas se organizam em torno de objetivos comuns, todos ganham: trabalhadores, comunidades e a própria economia. O futuro é cooperativo. E ele não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que já está em curso, transformando vidas, fortalecendo territórios e construindo sociedades mais justas e resilientes.

Nicédio Nogueira
Empreendedor
Colaboradores

Apenas 10% das empresas prosperam

Empresas que dão certo também compreendem que crescer não significa apenas expandir, mas se organizar. Atalhos raramente funcionam

Willame Nogueira
Há 33 minutos
Advogada
Colaboradores

Nova Tributação com IVA Pode Redesenhar o Mercado Imobiliário no Brasil

No tocante à locação, existe uma preocupação legítima quanto à sua possível inclusão no campo de incidência do IVA

 Alline Guimarães
Há 34 minutos
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Ulysses Guimarães

Dedicou-se de maneira obstinada à causa do Brasil democrático. Incompreendido, não conseguiu naquele momento alcançar o objetivo que não era somente seu, mas da grande maioria do povo brasileiro

Gonzaga Mota
20 de Setembro de 2025
Escritor e pesquisador
Colaboradores

A Fortaleza dos Alencares

Iracema, mítica, subvertendo o tempo de calendário, banhar-se-ia, nas obras de pai e filho, a cada volta das cascatas adjacentes

Luiz Carlos Diógenes de Oliveira
20 de Setembro de 2025
Advogado criminalista
Colaboradores

Quando a justiça erra

É urgente que se fortaleça não apenas o direito à ampla defesa, mas também os critérios de investigação e acusação

João Marcelo Pedrosa
19 de Setembro de 2025
Psicólogo
Colaboradores

Disciplina, ritmo e hábito no alcance de resultados satisfatórios

O primeiro passo será sempre a disciplina, pois longe de ser um peso, ela representa a liberdade de priorizar o que realmente é importante para o bem-estar

Antonio Souza
19 de Setembro de 2025
Procurador-Geral de Justiça do Ceará
Colaboradores

Reconhecer o agora, inspirar o amanhã

Essa conquista é coletiva e reafirma que, juntos, podemos transformar a realidade que nos cerca

Haley Carvalho
18 de Setembro de 2025
Presidente do Banco do Nordeste
Colaboradores

Crédito e dignidade: o papel do Banco do Nordeste no Plano Safra

O acesso ao banheiro é um direito humano básico, que precisa ser garantido a todos

Paulo Câmara
18 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deus, Machado e Ariano

Machado e Ariano sentir-se-iam insultados. O primeiro, crítico mordaz da hipócrita sociedade de seu tempo, veria que infelizmente o Brasil grotesco, caricato, continua tão vivo quanto o de sua época

Gilson Barbosa
18 de Setembro de 2025
Teólogo
Colaboradores

Ter fé na vida, que a vida é boa

Na parte final da poesia, a escritora evoca que a fé na vida está relacionada a um tipo de fé na transcendência divina que infunde vida e fé na existência

Victor Breno Farias Barrozo
17 de Setembro de 2025
Psicólogo/ CRP:11/11607
Colaboradores

Por um SUS que também acolha a saúde emocional

Ampliar a psicologia no SUS não significa apenas contratar mais profissionais, mas sim criar uma rede de cuidado que alcance o cotidiano das pessoas

Fernando de Oliveira Pinto
17 de Setembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

Setembro Amarelo: o papel do ambiente de trabalho na proteção da saúde mental

Ambientes marcados por excesso de cobranças, competitividade desmedida e ausência de apoio favorecem o esgotamento emocional, a ansiedade e a depressão

Fernanda Macedo
16 de Setembro de 2025
Colaboradores

Compliance trabalhista: como o RH pode evitar passivos jurídicos nas empresas

O compliance trabalhista não é apenas uma tendência, mas uma necessidade estratégica

Helena Carvalho e Paula Dantas
16 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Intervalos no trabalho

Intervalo intrajornada é aquele usufruído dentro da própria jornada. A legislação prevê que, em jornada de até 4 horas diárias, o empregador não precisa conceder intervalo

Valdélio Muniz
15 de Setembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Democracia, sempre!

De fato, a luta pela manutenção da democracia é constante e necessária. Ao longo da História, até hoje não surgiu nenhum outro sistema político que tenha se mostrado mais eficaz ou superior a ela

Gilson Barbosa
15 de Setembro de 2025
Blesser Moreno é sociólogo
Colaboradores

Das calçadas da capital aos encontros do interior: a importância das praças

Blesser Moreno
14 de Setembro de 2025
Armando Lopes Rafael é historiador
Colaboradores

Humberto Mendonça

Armando Lopes Rafael
14 de Setembro de 2025
Pedro Stelmachuk é advogado
Colaboradores

Do colapso financeiro à injusta criminalização do empresário

Pedro Stelmachuk
14 de Setembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

História: Gandhi

Gonzaga Mota
13 de Setembro de 2025