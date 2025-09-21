O futuro é Coop

Este ano, a Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou 2025 como o Ano Internacional do Cooperativismo, sob o lema “Cooperativas Constroem um Mundo Melhor”. Mais do que uma homenagem, trata-se de um convite à reflexão: por que este modelo de negócio se tornou tão importante num mundo em crise ambiental, social e econômica? A resposta é clara: porque o cooperativismo coloca as pessoas no centro das decisões, promovendo desenvolvimento com inclusão, solidariedade e sustentabilidade.

Ao contrário das empresas tradicionais, cujo foco quase sempre se limita ao lucro, as cooperativas nascem da união de indivíduos que compartilham necessidades e buscam soluções conjuntas. Essa lógica de cooperação gera resultados que vão além do aspecto financeiro. Estamos falando de oportunidades reais, de dignidade e de comunidades mais fortes. É exatamente essa combinação entre eficiência econômica e justiça social que torna o cooperativismo uma alternativa cada vez mais necessária em um cenário global marcado por desigualdades e instabilidades.

No Ceará, temos exemplos concretos dessa força transformadora. São 145 cooperativas em atividade, movimentando cerca de R$ 7 bilhões por ano em setores como saúde, crédito, agropecuária, transporte, consumo, infraestrutura e produção de bens e serviços. São milhares de cearenses impactados positivamente, com mais empregos, renda e perspectivas de futuro. Não se trata de estatísticas frias: cada número carrega histórias de superação, de trabalho coletivo e de desenvolvimento local sustentável.

Como representante do Sistema OCB/CE, posso afirmar que nossa atuação é voltada para fortalecer toda a rede cooperativista. Essa missão é essencial para que as cooperativas se mantenham competitivas, inovadoras e preparadas para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação, além de promover desenvolvimento sustentável, inclusão social e novas oportunidades para milhares de pessoas.

Se a ONU enxerga nas cooperativas o caminho para um mundo melhor, é porque a prática já mostrou que a cooperação é capaz de unir eficiência e humanidade. Quando as pessoas se organizam em torno de objetivos comuns, todos ganham: trabalhadores, comunidades e a própria economia. O futuro é cooperativo. E ele não é apenas uma promessa distante, mas uma realidade que já está em curso, transformando vidas, fortalecendo territórios e construindo sociedades mais justas e resilientes.