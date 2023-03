O futuro do Minha Casa Minha Vida

Temos acompanhado de perto a evolução do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Essa iniciativa, que incentiva a construção de moradias populares, tem um objetivo muito importante: diminuir o déficit habitacional no Brasil.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2020, o Ceará tinha cerca de 360 mil domicílios em situação de inadequação habitacional, o que inclui domicílios sem banheiro, em condições precárias, em áreas de risco ou em locais com adensamento excessivo.

O programa Minha Casa Minha Vida tem um papel fundamental nesse cenário, pois além de ajudar a solucionar o problema habitacional, também gera emprego para a população. No Ceará, por exemplo, a construção civil contabiliza atualmente 77.133 empregos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Para este ano, temos a expectativa de gerar outros 5 mil postos de trabalho no setor.

A construção de moradias populares demanda mão de obra, e movimenta a economia local, dentro de uma cadeia produtiva gigantesca. Por isso, é fundamental que os governos e entidades acompanhem de perto a evolução desse programa, para garantir que ele continue sendo eficiente e atenda às necessidades da população. É necessário que sejam feitos investimentos em infraestrutura, como saneamento básico e transporte público, para que as novas moradias sejam construídas em locais com condições de vida e de acesso aos serviços públicos.

Além disso, é preciso que haja uma atenção especial para a qualidade das construções, garantindo que elas sejam seguras e duráveis. Essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre o setor da construção civil e o governo, para garantir que o programa atinja o seu papel de promover o desenvolvimento social e econômico do país.

Naquilo que estiver ao nosso alcance, o Sinduscon-CE sempre estará disposto a contribuir para a redução do déficit habitacional do Estado, promovendo qualidade de vida para a população. Além disso, a entidade será um elo capaz de integrar empresas e governo, com foco no desenvolvimento econômico e social do Estado.