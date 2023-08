O fenômeno da “rualogia” e dos rualizantes: o desafio das pessoas em situação de rua

Por motivos não monocausais, o aumento do número de pessoas em situação de rua (PSR) saltaram os olhos nos últimos 4 anos, 6199 só em Fortaleza, segundo o cadastro único, a capital cearense compõe 74,78% dos rualizantes do Ceará, com maioria preta e parda. Há a existência de grupos de comunidades carentes nas ruas: pessoas que em insegurança alimentar dependem da comida que os voluntários têm a oferecer nos "estouros". Os rualizantes são uma ferida aberta, que sangra diariamente nas capitais brasileiras.

O rualizante por vezes é uma pessoa que sequer sabe dos seus direitos, ou se tem direito, como se ter o seu direito ou como agir em casos graves de violações, precisando das articulações entre os setores e segmentos da sociedade para desconstruir um cenário de apartação social e racial, entretanto, é necessário evitar a infantilização deste grupo. Nenhuma ação deve ser pautada na dependência, todo trabalho deve ser pautado na promoção da autonomia destas pessoas. Compreender que com o apoio certo, elas são capazes.

Há de se ter no imaginário social as falsas ideias do ócio destas pessoas, do alto nível de consumo de álcool e drogas entre estes e pior ainda: de que estão nas ruas por opção. Os dados do II Censo da PSR de Fortaleza mostra que 71.7% dos rualizantes trabalham, que a maior parte do dinheiro é usado para comprar alimentos e que 94.3% querem sair das ruas.

Ações do Governo Estadual como o Ceará sem Fome e Cartão Mais Infância podem ser capazes de estancar a ferida da fome nos bairros, comunidades e favelas, que vem às ruas não para dormir, mas em busca de alimento. Uma vez parada a sangria dos territórios, é a hora de pensar na reconstrução de vidas uma vez desencontradas. É vez de pensar nas potencialidades dos rualizantes, é a vez da garantia de direitos socioassistenciais, moradia e trabalho.

Não há solução fácil, é um problema multifacetado, cheio de nuances. O importante é adotar uma perspectiva holística, centrada na dignidade humana, na inclusão social e na construção de uma rede de apoio eficaz que mais do que tire a pessoa das ruas, tire a rua das pessoas.

Jose Henrique da Conceição é mestre em Literatura (UNB) e rualizante por apartação social e racial

Messias Douglas Coelho Pessoa é mestre em Antropologia Social (UFC/ UNILAB)/ Técnico da Secretaria da Proteção Social do Estado (SPS)