O fator humano nas finanças

Por muito tempo, a gestão financeira foi tratada como uma fortaleza de exatidão. Acreditava-se que planilhas complexas, fórmulas rigorosas e DRE's impecáveis garantiam o controle total. No entanto, o cenário empresarial atual tem provado que essa visão é perigosamente incompleta. A realidade insiste em não seguir o script matemático.

O CFO pode olhar para o orçamento e concluir: “Tudo em ordem, os números fecham”. Mas essa perfeição numérica frequentemente esconde fissuras na operação. A equipe pode estar desmotivada, o comportamento do consumidor mudou e o contexto econômico se transformou em meses. Aquela projeção impecável já não sustenta o peso do futuro.

O ponto cego da gestão estritamente numérica está no que os números não contam. Eles descrevem o passado com precisão, mas raramente explicam o porquê. Por trás de cada despesa, existe um ato humano, influenciado por emoções, crenças, pressões e vieses. Ignorar esse fator é gerir o presente com base apenas em métricas do passado, como se o futuro fosse uma continuação linear de uma planilha. Mas o mercado é vivo e moldado por pessoas em constante mutação: consumidores, líderes e investidores reagem a percepções e expectativas.

O novo papel do líder financeiro é transcender os números e compreender pessoas. O CFO do futuro precisa reconhecer que dados descontextualizados geram decisões cegas; aplicar princípios da psicologia para antecipar reações e criar narrativas financeiras que conectem razão e emoção. Quando a equipe entende o porquê das metas e o impacto do próprio trabalho, atua com intenção estratégica. O setor financeiro, então, deixa de ser apenas guardião de recursos para se tornar motor de inovação.

A gestão financeira comportamental une neurociência, economia e liderança. Explica por que dois executivos, diante dos mesmos dados, chegam a conclusões diferentes. O maior risco não está nas incertezas dos números, mas nas interpretações enviesadas que fazemos deles. Empresas que dominam o aspecto comportamental tornam-se mais adaptáveis, humanas e lucrativas. Afinal, os números são o corpo da gestão, mas o comportamento é sua alma e energia vital.

Bruno Holanda é consultor empresarial