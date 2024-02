O farmacêutico no desenvolvimento da saúde

A importância do farmacêutico é notável na história da humanidade. A investigação para descoberta do efeito de ervas e plantas com objetivo de recuperar ou ter qualidade na saúde está presente desde as civilizações mais antigas. Atualmente, nas universidades que adotam o modelo generalista para o curso, os graduandos são capacitados não apenas para realizar exames de análises clínicas, atuar na indústria alimentícia, e conduzir pesquisas sobre novas substâncias, mas também para desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de novos medicamentos.



O Farmacêutico é qualificado para oferecer orientações aos pacientes, com ênfase na educação em saúde, fornecendo informações embasadas cientificamente sobre medicamentos. Sua expertise o torna uma fonte confiável de conhecimento e aconselhamento, não só para pacientes, mas também para outros profissionais de saúde. Importante ressaltar que o profissional assegura o fornecimento do medicamento adequado, na dose correta e formulação apropriada, sempre respeitando as prescrições médicas.



Além disso, trabalha com outros profissionais de saúde, em equipes multiprofissionais, assim garantindo que cada indivíduo receba o tratamento certo e adequado, tornando eficaz. Sendo considerado um dos profissionais de saúde mais acessíveis em todo o mundo, usam seu conhecimento para promover e proteger a saúde. Uma boa conversa com o farmacêutico colabora até na motivação do cumprimento do tratamento e pode contribuir com a orientação sobre os efeitos adversos, validade do produto e posologia. Compete a ele, ainda, orientar, por exemplo, a substituição de um remédio pelo seu genérico de forma adequada.



Por fim, destaco que o processo de cuidado e manejo do paciente acontece quando o farmacêutico faz uma avaliação inicial do paciente, e em seguida elabora um plano de orientações e avalia os resultados clínicos em curto, médio e longo prazo.

Dino César é coordenador do curso de Farmácia da Estácio Ceará