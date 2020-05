O eu curado, o nós doentes

Apesar das perdas, todos podemos ter uma vida feliz.

Devemos valorizar o que temos de bom para que nossos relacionamentos sejam melhores. A contrariedade é a incapacidade de viver e conviver com a frustração de não poder ser como se quer e ter que aceitar a vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. A agrura é o preço que pagamos pelo esbanjamento dos interesses individuais. Se nos prendermos às ocorrências oferecemos uma resistência aos acontecimentos estaremos abdicando de seguir o curso da vida e que vamos padecer. Quanto mais respeitamos e aceitamos os acontecimentos, mais nos libertamos da dor, do sofrimento e do egoísmo. Desta forma se remos mais capazes de notar as flores no caminho, perceber a beleza e o prodígio da vida que se revela em tudo ao redor.

Usando adequadamente nossa inteligência provocamos mudanças em nossas vidas e em nossos níveis físico, emocional, espiritual e social. Acreditar no relacionamento altruísta nos faz mais humanos, mais solidários em vez de realizados, então o relacionamento vai nos oferecer crescimento. É de fundamental importância estar mais em contato com nossos sentimentos para poder diferenciá-los e entendê-los. Considerando que a despeito de tudo podemos ser feliz. Pois, a felicidade não é algo de grande intensidade, é algo simples.

De nada adianta ficarmos deprimidos. Afinal, por baixo dos vários episódios que compõem a nossa situação de vida, que existe no tempo, precisamos lembrar, sempre, de que há uma coisa mais intensa, mais fundamental: a sua vida, o seu próprio ser.

Uma vez que a vida é muito mais que um hábito, muito m ais que um desejo, muito mais que uma opinião, muito mais que paixões menores e muito mais do que uma perda. Viva e ame. Ame incondicional e inteiramente, sem ir contra a liberdade do outro.

Francisco Antonio de Oliveira

Administrador público