O enfrentamento do câncer além do tratamento clínico

Escrito por
Eduardo Cronemberger producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Eduardo Cronemberger é médico
Eduardo Cronemberger é médico

O Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no último dia 4 de fevereiro, é um convite à reflexão sobre um dos maiores desafios da saúde pública contemporânea. Mais do que uma data simbólica, o momento reforça a necessidade de ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado e ao acompanhamento contínuo dos pacientes oncológicos, pilares fundamentais para melhores desfechos clínicos e qualidade de vida.

No Brasil, esse debate ganha ainda mais relevância diante das estimativas recentemente divulgadas pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para o triênio 2026–2028. De acordo com a publicação, o país deverá registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer por ano. Ao se excluir o câncer de pele não melanoma, a estimativa é de 518 mil casos anuais, com distribuição semelhante entre homens e mulheres. Os cânceres de mama feminina e próstata permanecem como os mais incidentes, respondendo cada um por aproximadamente 15% dos diagnósticos, seguidos pelos tumores de cólon e reto, pulmão, estômago e colo do útero. Esses números evidenciam a diversidade do perfil epidemiológico da doença e reforçam a complexidade do seu enfrentamento.

As estimativas do INCA também revelam uma transição epidemiológica importante. Observa-se o crescimento de neoplasias associadas ao envelhecimento populacional e a fatores relacionados ao estilo de vida, como o câncer colorretal, ao mesmo tempo em que persistem tumores vinculados à vulnerabilidade social, a exemplo do câncer do colo do útero e do estômago em determinadas regiões do país. Outro ponto de atenção é a retomada do aumento da incidência do câncer de pulmão, o que recoloca o controle do tabagismo como prioridade estratégica nas políticas de prevenção.

Diante desse cenário, o Dia Mundial de Combate ao Câncer reforça a urgência de ações integradas que envolvam prevenção, diagnóstico precoce, acesso oportuno ao tratamento e redução das desigualdades regionais. Mais do que avanços pontuais, o enfrentamento do câncer exige compromisso permanente do poder público, dos profissionais de saúde e da sociedade, com decisões orientadas por dados e foco na melhoria dos desfechos e da qualidade de vida da população.

Colaboradores

Eduardo Cronemberger
Há 1 hora
