O Drama da Fila de Espera por Cirurgias de Quadril

A saúde pública no Brasil enfrenta grandes desafios, e um deles é a desvalorização dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos indicativos mais preocupantes dessa crise é a fila de espera por cirurgias ortopédicas, em especial a artroplastia de quadril, um procedimento essencial para a qualidade de vida de muitos brasileiros. Recentemente, dados do Ministério da Saúde revelaram que mais de 8 mil pacientes aguardam por essa cirurgia em nosso país, um número alarmante que reflete a urgência de ações para enfrentar essa questão de saúde pública.

É ainda mais preocupante que esses números podem ser subestimados, uma vez que apenas 16 estados brasileiros forneceram dados ao Ministério da Saúde. Essa falta de transparência e informação completa torna a situação ainda mais obscura e indica a necessidade de um maior comprometimento das autoridades em registrar e monitorar essas listas de espera.

Além disso, do montante destinado a cobrir os custos da intervenção cirúrgica pago pelo SUS, somente o valor de R$ 382,32 é repassado para toda a equipe médica envolvida. Um valor

irrisório e incompatível com a complexidade do procedimento. Outro fator importante a ser considerado é o material disponibilizado para as cirurgias, muitas vezes não há disponibilidade de materiais mais apropriados para os pacientes, assim como acesso a implantes de revisão(cirurgia de troca de prótese) ou a banco de tecidos músculo-esqueléticos, muitas vezes necessários para casos mais complexos.

A desvalorização dos serviços de saúde pública, como a artroplastia de quadril, não apenas coloca em risco a qualidade de vida dos pacientes, mas também prejudica o sistema na totalidade. Profissionais de saúde, muitas vezes sobrecarregados e mal remunerados, podem sentir-se desmotivados, o que pode levar à fuga de talentos e à falta de médicos e especialistas interessados em trabalhar no SUS.

Para enfrentar essa questão de saúde pública, é fundamental que o governo e as autoridades de saúde tomem medidas urgentes. Primeiramente, é necessário aumentar o investimento no SUS, garantindo recursos adequados para a realização de cirurgias e o pagamento justo aos profissionais de saúde envolvidos. Além disso, é preciso criar mecanismos eficazes de controle e transparência das listas de espera, garantindo que todos os pacientes sejam atendidos de acordo com a gravidade de sua condição.

Marco Pedroni é presidente da Sociedade Brasileira do Quadril