Entre tantas efemérides registradas no decorrer de maio, uma delas é pouco conhecida da maioria das pessoas. Trata-se do Dia Mundial da África, que este ano celebra seus 60 anos de criação. A data registra o surgimento da Organização da Unidade Africana (OUA), organismo político nascido em 25 de maio de 1963 que, em 2002, teria sua denominação mudada para União Africana, nome que permanece até a atualidade.

A então OUA foi a primeira instituição continental a congregar jovens nações africanas, naquela ocasião, após seus conturbados processos de independência das antigas metrópoles europeias. Naquela ocasião histórica, 32 líderes de nações do continente africano se reuniram na capital da Etiópia, Addis Abeba, com líderes de movimentos de independência de colônias que então tentavam obter o rompimento dos laços de subordinação política a países como Portugal, Holanda e Inglaterra, para citarmos alguns. Entre eles estavam Angola, Moçambique, África do Sul e a então Rodésia do Sul, atual Zimbábue.

No dia seguinte ao evento, 26 de maio, os líderes políticos presentes assinaram uma declaração de princípios que estabelecia como meta a melhoria do padrão de vida das populações de seus Estados-membros, um desafio que, na realidade, perdura até hoje. O Dia Mundial da África foi fixado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, recebendo também o título de Dia de Libertação da África. O continente totaliza 54 países atualmente e possui 30,2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o segundo mais populoso do mundo, superado apenas pela Ásia. A data é celebrada em diversas nações africanas, como o Mali, Gana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue, onde é feriado.

No Brasil, o Dia da África, que já chegou a ser homenageado pelos Correios com uma emissão de um belo selo, em 2000, tem o objetivo de reconhecer a importante relação da história e da cultura daquele continente com a própria história nacional. De fato, vem de longe essa interação, desde os tempos em que os negros foram trazidos à força, pelos navios negreiros portugueses, para trabalharem, sob o jugo dos castigos e da chibata, na manufatura canavieira, na agricultura e em outras atividades então nascentes no Brasil Colônia.

Temos uma eterna dívida de gratidão para com os africanos pelo importante papel que exerceram e continuam a exercer como elementos formadores da população brasileira. Ainda hoje as nações africanas desempenham, com muitas dificuldades sociais e econômicas, decorrentes de séculos de exploração europeia, a busca pela melhoria das condições de vida de seus povos, perseguindo objetivos como o desenvolvimento, a união, a liberdade e a democracia. É uma data pouco conhecida, mas que merece ser saudada e lembrada pela importância da qual se reveste. Parabéns, pois, à África e aos africanos que vivem naquele continente e por todo o planeta.

Gilson Barbosa é jornalista