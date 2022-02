O Dia da Justiça Social

Desde o ano de 2009, o dia 20 de fevereiro é consagrado em todo o mundo como a comemoração da Justiça Social. A data foi sabiamente instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas como forma de ressaltar a luta contra situações que afetam a vida da população global, como a pobreza, o preconceito e o desemprego. Trata-se de um bom ponto de partida reconhecer que existem desigualdades econômico-sociais e que é preciso enfrentá-las na hora de definir o que é justo.

Direcionando a análise para a nossa realidade, a cada ano verifica-se no Brasil que a reflexão sobre esse tema ganha relevância, diante do crescimento das desigualdades e da atuação dos profissionais do meio jurídico na busca por eliminar barreiras sociais entre os diferentes grupos e outros estigmas que colaboram para a segregação.

Além disso, refletir sobre o conceito de justiça social é de suma importância para a comunidade jurídica nacional, uma vez que ele está presente na própria Carta Cidadã, nos artigos 170 e 193.

O princípio que deve nortear as ações é o de que todos os indivíduos possuem direitos e deveres iguais em todos os aspectos, a exemplo da saúde, da educação, da justiça, do trabalho e da manifestação cultural.

As funções institucionais do Ministério Público possuem forte ligação com a busca da justiça social, como manter a ordem democrática, garantindo o exercício dos direitos sociais e constitucionais, bem como a segurança, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade social e a justiça, com a finalidade de garantir uma existência digna para todos, em cumprimento dos ditames constitucionais e legais.

Diante dessas condições, os integrantes do Ministério Público e os demais operadores do Direito devem reafirmar o compromisso em prol de um trabalho que contemple estratégias para reduzir a pobreza, especialmente por meio da promoção da igualdade de oportunidades entre os indivíduos. São estes profissionais que carregam o ânimo de, não apenas fazer justiça, mas construir uma sociedade mais livre e solidária, democratizando o acesso à informação e capaz de garantir os direitos fundamentais.

Por meio desta atuação, consolida-se a democracia, a manutenção da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político, conforme consta na Constituição Brasileira. Isso porque, a partir da justiça social podem ser abertos caminhos para um relacionamento pacífico e pleno de prosperidade entre os indivíduos.

Herbet Gonçalves Santos é presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP)