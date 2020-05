O dever de cuidar, o dever de salvar

Há numerosos exemplos na experiência internacional indicando que medidas mais restritivas, logo no início do contágio no Ceará, teriam reduzido o número de mortes e abreviado o período de isolamento social. Mas? como poderíamos impor medidas mais restritivas há um mês, se parte considerável da população duvidava da pandemia? Se foram compartilhados impunemente boatos garantindo, por exemplo, que o nosso clima quente mataria o vírus, ou que já teríamos imunidade, ou que a mídia estaria exagerando para assustar as pessoas? O que dizer daqueles que continuam fazendo carreatas pedindo o fim do isolamento? Pense bem: como a população iria colaborar, se o presidente da República zombava da ciência, minimizando a gravidade da situação várias vezes nas redes sociais e em programas populares de televisão? Quem esquecerá seu ataque a prefeitos e a governadores que tentavam controlar a disseminação? Ou que ele exonerou o ministro da Saúde que ousou coordenar os esforços de planejamento integrado?

O vírus não tem ideologia. Por aqui, múltiplas ações de mitigação da calamidade sanitária e econômica estão em curso, num esforço tremendo para prevenir mais mortes. Assim como em países mais organizados e mais ricos, ainda sofreremos para controlar o vírus, que vai vitimar muitas pessoas queridas: são famílias que ficarão marcadas pela dor. O Governador do Ceará e o Prefeito de Fortaleza encaram o peso da responsabilidade e o risco da impopularidade com medidas drásticas e absolutamente necessárias para salvar vidas. Isso mostra a firmeza do seu caráter e a retidão do seu propósito. Nesta hora, sem partidarismos, cada um tem o dever de ajudar naquilo que lhe for confiado como missão, pois a causa é justa, humanitária e urgente!

Rodrigo Pordeus

Advogado e servidor da Prefeitura de Fortaleza