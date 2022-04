O dever de bem informar

Informar corretamente , comentar com imparcialidade e prestar serviços à população constituem, entre outros, pilares do bom jornalismo e de todos os que se dedicam a esta nobre missão. No caso, nós, os jornalistas. O Dia do Jornalista, 7 de abril, instituído pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 1931, homenageia a memória de Giovanni Battista Líbero Badaró (1798-1830), médico e jornalista, morto por inimigos políticos.

Ele se opunha ao reinado de dom Pedro I e criou o Observatório Constitucional, jornal que expunha temas políticos censurados ou ocultados pelo imperador. Badaró, defensor da liberdade de imprensa, foi assassinado em razão das denúncias que fazia ou das posições que adotava, contrariando interesses. Ainda hoje, aqui mesmo e em muitos países, é atividade de risco para profissionais que continuam a denunciar desmandos, arbitrariedades, muitas vezes sendo ameaçados ou até mortos por sua atuação incessante em defesa do interesse de todos.

Diariamente o jornalista se dedica à busca da notícia clara, verdadeira, no contínuo afã de abastecer a sociedade com informações de qualidade, orientando os cidadãos, atualizando-os a todo instante acerca do que ocorre na cidade, no país e no mundo. É profissão nobre, na maioria das vezes mal remunerada, que ainda assim, com tantas dificuldades que se nos apresentam no cotidiano, também nos estimula a abraçá-la com amor e dedicação.

Ainda que existam, como os há em todas as demais áreas, aqueles que agem levianamente, divulgando notícias falsas (ou fake news, como queiram) ou atuando para satisfazer seus interesses pessoais, é salutar a constatação de que a imensa maioria dos jornalistas exerce seu dever de forma honesta, dando o melhor de seu talento em favor do público. Atuando no rádio, na TV, na mídia impressa ou digital, nos portais da internet e nas redes sociais, o jornalista com formação superior, realmente comprometido com a veracidade e seriedade da notícia, é fundamental na conjuntura de uma sociedade moderna e democrática. A todos os dignos e queridos colegas, pois, meu carinho e homenagem!

Gilson Barbosa é jornalista