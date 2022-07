O despontar da luta eleitoral

Intensificam-se as articulações para o embate eleitoral do ano em curso, nos planos federal e estadual, em meio à mobilização das agremiações e de seus respectivos postulantes, notadamente a disputa da Presidência da República e governadores, e não menos intensa, a refrega pelas cadeiras no Congresso Nacional e Assembleias Legislativas, num confronto febricitante, com lideranças empenhadas na capitalização da preferência dos segmentos populares, em todas as comunas, mormente nas 27 capitais brasileiras.

Até alguns países mundo afora, a começar pelo portentoso Estados Unidos, de Joe Biden, têm mostrado maior interesse no pleito, numa efervescência que passará a assumir contornos de grandes lutas políticas, já que a escolha do Primeiro Mandatário tornar-se-á uma disputa de proporções imprevisíveis, quando estarão na linha de frente Lula da Silva e Jair Bolsonaro, ambos na expectativa de enfrentar outros concorrentes, a exemplo de Ciro Gomes e Simone Tebet, bem assim, quem mais emergir, após evidenciadas as ideias que preponderarão, caso eleitos venham a ser.

Com os registros de candidaturas, superadas algumas impugnações inevitáveis, a competição ganhará as praças públicas e os horários eleitorais no rádio e televisão, permitindo à massa votante se definir conscientemente, sobre os que possuem melhores atributos para levar à frente os destinos do Brasil.

Nos estados, a contenda para a chefia do Poder Executivo aglutinará a opinião pública, com vistas a exteriorizar os seus preferidos, todos eles predispostos a pugnar pelos imediatos interesses da coletividade.

Que seja exercitada uma política que não desfigure o nosso status de democracia civilizada, emanando ensinamentos que venham a aprimorar as nossas forças partidárias, todas elas inspiradas no sentimento de progresso e desenvolvimento nacionais.

A largada para o prélio já foi deflagrada, certamente ampliando-se nos comícios, programas televisivos e radiofônicos, quando ficará comprovado o vigor cívico da Nação brasileira. Que não paire dúvida sobre essa árdua batalha urnística, em que prevalecerá apenas a vontade popular. Dir-se-á, como um de nossos celebres poetas: “viva a pátria brasileira!”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte