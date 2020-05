O desafio do novo comum

Vivemos em pleno processo de mudança e, com a pandemia da Covid-19, este movimento tem acelerado e impondo a todos um novo comum em que, não apenas sistemas, mas modelos de negócio e as formas de trabalho estão em rede.

Esta nova realidade é oportuna para o realinhamento da base dos negócios e exigirá empresas totalmente aderentes à transformação digital, desapegando de vez de antigas verdades, executando de forma ágil o presente e planejando um futuro. Viveremos uma imersão tecnológica no cotidiano em que a solução de inteligência artificial será tão imprescindível e invisível como a eletricidade. Nossa sociedade será cada vez mais complexa, multifacetada e longínqua. O futuro muda toda vez que você o vê, como definiu o escritor Philip K. Dick (1928-1982).

O momento ainda é de transição, onde passado não foi superado integralmente e o futuro ainda não chegou definitivamente. E este processo de transformação do mundo analógico para o digital não precisa ser encarado como um movimento de ruptura ou um Big Bang. Para os não iniciados, o ponto de partida é a identificação das oportunidades para inovação geradas por esta crise como os formatos de trabalho remoto, a mudança na operação e logística, o avançando sobre o domínio dos dados e um novo aspecto comportamental, muito falado atualmente, a resiliência.

A pandemia antecipou os planos em cinco ou dez anos e é certo que não sairemos deste processo no mesmo estágio em que entramos. Ela oportunizou avanços de transformações, experimentações e aprendizado em volume e velocidade.

Da mesma forma que as empresas são cobradas por inovar, as pessoas também devem ser. É hora de reaprender. Pessoas e organizações que aprenderam com as crises, sejam setoriais ou não, no passado foram premiadas no curso de suas histórias. Há um mundo novo para ser observado e conquistado.

Marcelo Ferreira

Pós-graduado em Tecnologia da Informação