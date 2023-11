O delicado panorama mundial

Perdura, com persistência, o descontrole de relacionamento entre países de quase todos os quadrantes do Universo, embora os dirigentes adotem intercessão enérgica, até aqui, sem resultado algum, com diplomatas e chefes de Estados envidando esforços em busca da cessação desse quadro dantesco, inclusive com reuniões sucessivas do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, infelizmente, todas sem solução satisfatória que ponha fim ao panorama de turbulência generalizada.

Até o presidente do Estados Unidos, do alto de seus quase 80 anos, tem se dedicado às conversações permanentes, ostentando o título de dirigente da maior potência global, lamentavelmente ainda não havendo despontado saída que interrompa tamanha catástrofe, que passou a ser motivo de inquietude em regiões diversas – senão todas -, apavoradas por ações desumanas que trazem insegurança à coletividade, como já não bastassem alguns conflitos que se prolongam em outras nações.

Há mais de três semanas, o planeta inteiro acompanha a escalada de violência na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas (milhares de mortos de ambos os lados), num confronto que tem origem na disputa pelo controle de territórios que já foram ocupados por diversos povos, a exemplo dos hebreus e filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos.

A postura do Brasil há sido destacada como positiva em meio a esse turbilhão de incertezas, especialmente por sua posição de comando rotativo no Conselho da ONU, desde o primeiro momento condenando o massacre de inocentes, advertindo para a necessidade de um deslinde que restabeleça a ansiada paz em todos os recantos do orbe.

O diálogo promovido com participação de países neutros, deploravelmente não pareceu o bastante para refrear a odisseia que choca toda a humanidade, com o deslocamento forçado de pessoas para fora de seus lares e até de sua pátria, num ambiente de aflição nunca visto no presente século.

Confiamos em que o desfecho emergirá por líderes conscientes, o quanto breve possível, todos se espelhando no provérbio bíblico que alvitra “paz na terra entre os homens de boa vontade”.