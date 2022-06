O declínio da humanidade

A crise atual ,manifestada em suas distintas facetas ,é o resultado direto do padrão exploratório e excludente do sistema atual. O nível de involução e os retrocessos desmedidos ameaçam a própria continuidade da espécie humana. O aumento da insegurança alimentar e hídrica, a violência grassando em suas diferentes manifestações e o aumento galopante de encarcerados (que sistema é esse que determina o confinamento de um número cada vez maior de homens e mulheres?) demonstram que a sociedade perdeu o rumo, o leme e a bússola.

O descarrilhamento está posto na destruição do ecossistema, no esfacelamento das políticas públicas, no aparelhamento do Estado, na grave crise no mundo do trabalho e no caos promovido pela desinformação. A sociedade está ddoente.Ela se apresenta profundamente cindida e desesperançosa. Onde estão a justiça? A ética do cuidado? Os pactos sociais? Os valores comuns que regem a convivência humana? O momento é crucial. Estamos submersos em um contexto de aprofundamento das mazelas sociais.

Precisamos recuperar o fôlego e retomar a caminhada. Não é hora de se distrair com o consumismo, seja ele de mercadorias supérfluas ou de ideias alienantes . A vida pede para ter um lugar na agenda da política atual.

Kalina Gondim é doutora em educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC)