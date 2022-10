O crescimento de novos negócios em Guaramiranga e nas cidades serranas

Observando o cenário atual, temos vivido dias bem aquecidos em relação a negócios serranos no pós-pandemia. As pessoas têm mudado seu estilo de vida, sua forma de pensar, onde morar e viver. Há uma procura contínua por imóveis na região serrana em cidades como Guaramiranga, Mulungu, Pacoti ou Baturité. Não são apenas os segmentos de moradia e turismo que seguem aquecidos. Os negócios nas áreas como saúde, advocacia, beleza, petshop, farmácias e supermercados também chamam atenção.

Pesquisa realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio), feita entre os dias 1º e 7 de agosto com 395 empresários do setor, mostra que a confiança na situação de seus negócios em relação aos últimos três meses apresentou crescimento se comparada ao levantamento anterior.

Por esse motivo, o crescimento acelerado por novos negócios serranos tem favorecido lançamentos como o Boulevard Montserrat, o primeiro shopping mall de Guaramiranga com 15 lojas dos mais variados setores da economia. Pessoas que buscavam ter seu ponto na cidade e não encontravam espaço, estão tendo essa oportunidade. Novos formatos de negócios estão surgindo e atraindo investidores.

Outro empreendimento que podemos abordar é o Guaramiranga Park, local com uma vasta área de lazer e lojas em Guaramiranga, localizado no Antigo Parque Handara, com atividades como: tirolesa, pesque e pague, trilhas, museu do café e restaurante. Nesse modelo de negócio no mesmo espaço temos a junção de apartamentos residenciais, locações de loja e Parque. Um mix bem interessante e que teve excelente aceitação do público.

Com isso, as gestões públicas e privadas estão trabalhando em ações para favorecer esse novo cenário, como cursos de atendimento ao público, capacitação de vendedores do comércio, programas de incentivos, entre outros.

Com a demanda latente por imóveis e o crescimento dos negócios em Guaramiranga e cidades vizinhas, acredito que favorecerá o desenvolvimento das cidades turísticas serranas. E viva a serra!

Patrícia Leitão é corretora de imóveis e especialista em imóveis serranos