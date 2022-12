O crescimento da indústria da moda

A indústria da moda é um dos segmentos mais tradicionais e relevantes para a economia mundial, com faturamento global no e-commerce B2C (venda direta ao consumidor), de US$ 525 bilhões anualmente. Além disso, o setor cresce, em média, 11,4% por ano. Para 2023, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD) prevê um crescimento de 5,85%.

Segundo a Euromonitor International, instituição que pesquisa mercados globais e fornece análises de inteligência estratégica sobre setores, empresas, economias e consumidores do mundo todo, um dos mercados mais promissores para o próximo ano é o da indústria da moda. Esse impulso se dá pelo reconhecimento e fortalecimento de padrões e prevê um crescimento de 5,6% na cadeia de valor e otimismo no setor.

Diante dessas previsões animadoras, vale lembrar que algumas práticas e planos de ação devem ser atualizados para acompanhar as mudanças atuais e seguir com resultados positivos para o ano vindouro. Conhecer os novos perfis de comportamento do consumidor e elaborar uma análise de performance de cada categoria do setor atacadista facilita a hora da venda, garantindo conhecimento e estratégia de mercado.

Além disso, é importante definir o seu público-alvo e desenhar o perfil de estilo de vida, seus pensamentos e ideais. As ferramentas de informação são imprescindíveis para garantir experiência fluida e marcar presença de forma integrada, focada na qualidade de todo o serviço, como também, a escolha do empreendimento que irá receber a sua marca. Não é só a localização estratégica, preço do aluguel e o espaço. Deve-se considerar o conforto do cliente, praticidade e logística de armazenamento e distribuição, tudo em um só lugar.

Por mais desafiador que seja, perceber os novos olhares que o mercado da indústria da moda atacadista apresenta, e utilizá-lo de forma assertiva, garantirá um ano positivo para o segmento e para toda a cadeia que dele se beneficia, que vai muito além das expectativas das pesquisas apresentadas neste texto.

Regis Tavares é superintendente do Shopping Giga Mall