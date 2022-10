O confronto de presidenciáveis

O debate recentemente ocorrido, entre presidenciáveis em segundo turno, galvanizou as atenções da comunidade nacional, ávida por conhecer o nível dos projetos de quem aspira à chefia de nossa Nação, em novo mandato, já que ambos possuem experiência e tirocínio auferidos em exercícios anteriores, portanto, conhecedores da realidade política, social e financeira do País inteiro, mormente num instante em que muitas são as demandas dos nossos compatrícios, compreensivelmente, todos pressurosos pelo despontar de dias melhores.

Levando em consideração as inúmeras propostas explicitadas, no debate de quase duas horas, tanto Jair Bolsonaro como o experimentado Lula da Silva, mostraram-se predispostos a encetar uma nova e promissora jornada, capaz de legar ao povo brasileiro um período de realizações positivas, refletidamente estimulando todas as nossas correntes de pensamento.

O confronto, realizado em conjunto por alguns veículos da mídia televisiva, digital e escrita, era dos mais aguardados na fase eleitoral em curso, especialmente pelo tom veemente com que foram pautadas as intervenções, quando milhões de telespectadores se concentraram na expectativa de reações vigorosas – como de fato ocorreu –, entretanto, obedecendo aos limites preconizados pelos organizadores do embate de extraordinária abrangência.

A galvanização de expectadores tornou-se compulsória em todos os quadrantes do território nacional, comprovando as preocupações sobre os próximos acontecimentos alusivos ao acirrado pleito, quando os dois postulantes buscarão sensibilizar a massa votante, dentro de postura que se espera como exemplar, sem excessos que venham a tisnar a nossa tradição político-partidária, que há servido de padrão para outros recantos do planeta.

Lula e Bolsonaro devem manter-se num estilo adequado ao procedimento dos grandes líderes, respeitando os ditames da legislação vigorante, numa elogiável conduta que revitaliza a nossa porfia política.

Se assim for, como sempre almejamos, a nossa estrutura democrática sairá robustecida, deixando lições inapagáveis de compenetração cívica.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte