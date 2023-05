O combate às fake news

Tema dos mais urgentes na pauta de votações da Câmara dos Deputados, será apreciado em breve no plenário daquela Casa o projeto de lei no. 2630/2020, referente às chamadas fake news. O assunto é dos mais importantes na atualidade, vez que o país necessita de uma legislação que regule a atuação das Big Techs, como são chamadas as empresas gigantes mundiais da tecnologia da informação. No mundo inteiro, a divulgação das fake news tem sido objeto de regulamentação, absolutamente necessária para coibir a disseminação de informações falsas ou distorcidas que tantos problemas têm causado à sociedade.

No Brasil, essa onda de desinformação degenerou em situações como o terrorismo perpetrado por manifestantes contra os palácios de Brasília, em 8 de janeiro, ou os ataques às escolas em diversos Estados, com trágicas consequências, nos últimos meses. O PL 2630/2020, que tem como relator o deputado federal Orlando Silva (PCdoB/SP), resulta de três anos de debates acerca da divulgação de notícias em redes sociais como o Twitter, o WhatsApp e o Facebook, entre outras, providência já adotada em países como a Itália, o Canadá e a Austrália. Em julho de 2022 a União Europeia aprovou a Lei de Serviços Digitais e, há alguns dias, listou todas as plataformas que serão mais rigidamente reguladas a partir do final de agosto próximo. Empresas como a Amazon, Microsoft, Google e Meta (dona do WhatsApp, Instagram e Facebook) estarão sujeitas ao regime especial dessa lei recentemente aprovada naquele continente.

O Brasil nada mais faz do que seguir a tendência mundial de combater a desinformação reinante nas redes sociais. A nova legislação, entre outras coisas, estabelecerá regras mais claras para garantir a livre democracia, proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, defender as instituições e reduzir o impacto da desinformação e manipulação, para citar alguns aspectos fundamentais.

Apesar dos parlamentares que, levianamente ou por puro desconhecimento, qualificam-no de “PL da Censura”, o projeto fixa diretrizes, regras, meios de fiscalização e estabelece sérias sanções para as plataformas que a descumprirem. Sua votação se faz, pois, indispensável. Que seja aprovado, para o bem da sociedade, do país e da democracia.

Gilson Barbosa é jornalista