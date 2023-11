O Centro de Fortaleza: do pneu ao museu!

Centro já começa com “C” de compras, de comércio, de “caçar” o que se procura. Se buscarmos pela origem desse espaço, no qual encontramos de “tudo”, a história nos dá conta de grandes comércios antigos pelo mundo. E que existem até hoje. A exemplo do Grande Bazar de Isfahan, no Irã, e do grande mercado coberto em Oxford, na Inglaterra. Equipamentos bicentenários, que são datados dos séculos XVII e XVIII, respectivamente.

E na capital do Ceará? Só quem já andou pelo centro comercial de Fortaleza sabe a variedade que há ali. É um verdadeiro universo. São tantas opções que dificilmente voltamos de mãos vazias. Quem nunca foi resolver algo em um banco, por exemplo, e voltou com um brinquedo para seu filho ou sobrinho? Ou aproveitou para renovar a película e a capinha do seu celular?

Não dá para negar, o Centro comercial fortalezense está nos nossos corações. E por mais que a internet tenha trazido muitas facilidades, ainda não consegue superar a experiência do ao vivo. De ver pessoalmente e testar os produtos. Ora, quando alguém está desesperado por uma roupa, por exemplo, para ir a uma festa, não dá tempo de esperar ela chegar pelos correios.

E por falar em vestuário, em breve teremos mais um grande estabelecimento no ramo da moda. O projeto Estação Fashion, que será inaugurado em 2024, prevê 1.200 lojas e boxes. Uma área de 5.500 metros quadrados que deve movimentar ainda mais nossa economia, gerando mais empregos e renda.

É motivo de orgulho! Somos um dos maiores polos econômicos do Brasil. E quem nos visita, volta impressionado com a riqueza e a pluralidade que temos. Seja em produtos, serviços ou equipamentos. Museus, teatros, restaurantes, shoppings, metrô, artesanato e muito mais, fazem do nosso Centro a cara do Ceará.

Que possamos fazer como o Riacho Pajeú e abraçar o Centro. Não é só um simples polo comercial, mas é o nosso berço histórico. O que começou sendo o Forte Schoonenborch, feito pelos holandeses, hoje, é peça fundamental do maior PIB do Nordeste. Viva o comércio, viva o consumidor, viva o Centro de Fortaleza.

Assis Cavalcante é presidente da CDL de Fortaleza