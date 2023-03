O Ceará no Congresso Nacional

Quando cheguei à Câmara, eleito em meu primeiro mandato como deputado federal, em 2019, tive a alegria de contar com o apoio e votos em diversos municípios. Hoje, ser eleito como coordenador da bancada cearense no Congresso Nacional é fruto e reflexo de muita responsabilidade, pois é gratificante ver que a população e também os colegas acreditam na continuidade da proposta que pleiteei desde o início.

Além de deputado federal, assumi no dia 14 de março o desafio de coordenar a bancada no Congresso até o fim de 2023. Fomos eleitos dialogando com todos, para que assim possamos implementar os recursos no estado do Ceará e nos municípios que os deputados representam. Quem ganha com isso, sem dúvidas, é a população cearense.

Diante deste cenário, também colocamos nosso mandato à disposição daqueles parlamentares que não estão tendo acesso a fazer qualquer tipo de política que possa beneficiar a população na Esplanada dos Ministérios. Logo, os desafios para o novo mandato e funções serão ainda maiores.

Transparência e diálogo irão pautar a minha função de coordenador, pois junto à bancada do PDT, temos o objetivo de trabalhar para o melhor desenvolvimento do Ceará, tendo como importantes compromissos a garantia de direitos da sociedade. Acredito incessantemente na força e no potencial que o nosso estado e país consegue gerar.

Vamos focar em demandas prioritárias, como a educação e a saúde. Projeto um Congresso mais aberto e transparente, visando como prioridade o diálogo e autonomia de todos, no que diz respeito à defesa de cada ponto de vista. Com a busca por uma maioria cada vez mais ampla, terei a missão de manter a ponte de conversação entre o Palácio da Abolição e a Alvorada, além de estreitar ainda mais a relação institucional com as entidades sociais do nosso estado.

Diante dos momentos de decisão, caberá a mim lidar com os anseios da bancada. Irei conversar constantemente sobre a construção da ponte orçamentária essencial para o Ceará, aproximar a bancada do governador e ouvir as demandas dos demais.