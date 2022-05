O Ceará e a justa transição energética

O Governo do Ceará novamente demonstra estar antenado com o processo de descarbonização mundial e a otimização da aplicação dos recursos públicos ao instituir o Plano Estadual de Transição Energética Justa, intitulado Ceará Verde. Recebemos com entusiasmo essa postura de busca pelo desenvolvimento que moderniza, diversifica e fomenta o setor energético.

A iniciativa objetiva a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, que tanto interferem na previsibilidade e no desenvolvimento econômico do País, como a dependência das hidrelétricas nos períodos de escassez de chuvas. Acertadamente, o plano pretere matrizes de alta emissão de carbono e promove a geração das fontes renováveis, os biocombustíveis, o hidrogênio verde e seus derivados, cuja cadeia, regulação e operação já têm os primeiros protocolos assinados.

O plano avança ainda no comprometimento às necessidades do setor, tendo como diretriz a criação de um ambiente de negócios ágil e seguro, tornando nosso Estado atraente e competitivo para investimentos em energias renováveis, fontes há muito defendidas por nós, do setor energético. Vale lembrar que o Ceará também lançou, recentemente, licitação para adquirir eletricidade no mercado livre de energia.

O relevante decreto, portanto, além da política estadual, está alinhado às diretrizes internacionais estabelecidas pelo Acordo de Paris e pela Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP26). Demandas que passam, obrigatoriamente, pela transição energética.

Aos leitores que têm interesse no tema, antecipo que a transição energética pautará o Proenergia Summit 2022, um dos maiores eventos do setor a nível nacional, que se expande para o mercado mundial, realizado pelo Sindienergia-CE, em parceria com a Fiec e Sebrae.

Será nos dias 28 e 29 de setembro, em Fortaleza, quando grandes especialistas apresentarão experiências e discussões sobre o tema. Haverá espaços para a realização de negócios, priorizando o que há de mais moderno no setor, incluindo o hidrogênio verde, ações de descarbonização dos processos, cidades sustentáveis, transporte de energia, eólica offshore e solar fotovoltaica. Mais informações nas redes do Sindienergia.

Luis Carlos Queiroz é presidente do Sindienergia-CE