O Ceará do Hidrogênio Verde

O tema hidrogênio verde está em alta e o interesse pelo assunto não é um mero acaso. O aquecimento global, há muito debatido, e a urgente necessidade de realizar a transição energética para fontes de energia mais limpas e descarbonizar a economia levou à descoberta do H2V. O Brasil, especificamente a região Nordeste, partiu na frente e se destaca devido às suas condições competitivas de geolocalização e de clima, principalmente, tanto para produzir quanto para exportar.

Quando se fala sobre avanço da regulamentação e o aumento dos investimentos privados, o Brasil está se posicionando para se tornar um player importante no mercado global de hidrogênio verde. E o Ceará, em especial, como um dos principais polos de produção e exportação de hidrogênio verde no Brasil e no mundo. Estudos apontam que o estado tem capacidade de produzir aproximadamente 33.400 toneladas/dia de hidrogênio verde, inclusive com plenas condições de chegar a patamares até mais altos.

Inclusive, um fato importante de se lembrar é que a primeira molécula de H2V do Brasil foi produzida no Ceará. Um fato histórico que, além de representar um marco na geração de energia limpa no País, carrega um simbolismo genuíno e único como protagonista desta história.

Diante disso, vislumbra-se um futuro promissor. O relatório recente do Goldman Sachs mostra que, até 2050, o mercado de hidrogênio renovável no mundo ultrapassará US$11 trilhões. Para além disso, as indústrias de biocombustíveis estarão entre os maiores empregadores do mundo, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Sabe-se que a Petrobras recentemente demonstrou interesse em investir em energias renováveis por aqui. Representantes da Petrobras estiveram no Ceará estudando e avaliando as condições existentes. As apostas são altas e não teria de ser diferente. As vantagens geradas pelo H2V são inúmeras. O trabalho é contínuo e o assunto será debatido ainda mais fortemente durante o evento do Fiec Summit, em outubro, em Fortaleza.

Constantino Frate é coordenador do Núcleo de Energia da FIEC