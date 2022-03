O Ceará contra as fake news

Ir contra a propagação de fake news é uma tarefa que deve nos mobilizar diariamente e, aqui no Ceará, ela tem uma data especial: hoje, 24 de março. Esse dia foi incluído no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará a partir de um Projeto de Lei de nossa autoria, estabelecendo o Dia Estadual da Conscientização e de Combate às Fake News (Lei n° 17.306) com o objetivo de coibir a disseminação de notícias falsas no âmbito do nosso estado. A data foi escolhida por ser internacionalmente reconhecida como o Dia do Direito à Verdade, que já faz parte do calendário nacional de datas comemorativas.

Os malefícios gerados a partir de uma fake news não são novidades, mas escracharam ainda mais seus prejuízos diante da pandemia da Covid-19, quando o compartilhamento de informações equivocadas e sem comprovação científica somente atrapalharam e atrapalham o trabalho de prevenção e combate à doença. Um período já tão delicado mostrou-se ainda mais prejudicado por conta da desinformação.

Uma pesquisa divulgada pela Agência Brasil ilustra com perfeição essa problemática: mais de 90% dos profissionais de saúde entrevistados afirmam que a disseminação de fake news é um verdadeiro obstáculo no combate ao coronavírus. E mais: 76% relataram que o paciente tinha algum tipo de crença referente às notícias falsas, como a adoção de medicamentos ineficazes para prevenção e tratamento.

Para além da Covid-19, estamos em um ano que nos exige atenção redobrada às fake news. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) renovou a parceria com plataformas digitais no combate à desinformação (como Twitter, Tik Tok, Facebook e WhatsApp, por exemplo), precisamos nós mesmos despertar o engajamento em massa nesse combate, sensibilizando a todos sobre como agir diante de uma notícia falsa. Despertar a urgência de checar as informações antes de repassá-las. Desconfie de uma notícia absurda demais, daquelas que clamam pelo compartilhamento em massa, das que trazem um tom alarmista, que são de sites desconhecidos ou até mesmo que tragam erros de português. A educação da população é sempre a melhor e mais barata solução a ser adotada.

Érika Amorim é deputada estadual (PSD)