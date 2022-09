O cavalo e o javali

Inspirando-se nos escritos de 1973 da filósofa política Hannah Arendt, é incontestável que tradicionalmente, qualquer movimento que surja em nosso país, que seja intencional em sua dissimulada “desorganização”, autoconfiante em seu alcance ideológico e diligente em suas aspirações políticas, logo consiga, com essas características, finalmente assumir o poder, desse dia em diante, seu único objetivo será a preservação e perpetuação desse domínio. Nem que para isso, como disse Levitsky e Ziblatt, planos ambiciosos ou alianças fatídicas sejam necessárias.

Com isso, mais uma vez, qual foi a pasta ministerial indicada para começar 2023 com prejuízos? A Educação! Conforme o jornal Extra online, o governo federal já propôs para 2023 “um corte de R$ 1,096 bilhão no programa "Educação básica de qualidade". Portanto, nessa anteriormente chamada de “desatadura das verbas”, novamente o povo saiu derrotado. Nesse apólogo político, qual o nosso papel enquanto cidadãos? Neste trecho citarei o mesmo exemplo elencado por Levitsky e Ziblatt: “O javali, o cavalo e o caçador”, Fábulas de Esopo.

Certa feita surgiu uma disputa entre um cavalo e um javali, então, o cavalo foi a um caçador e pediu ajuda para se vingar. O caçador concordou, mas disse: “Se deseja derrotar o javali, você deve permitir que eu ponha esta peça de ferro entre as suas mandíbulas, para que possa guiá-lo com estas rédeas, e que coloque esta sela nas suas costas, para que possa me manter firme enquanto seguimos o inimigo.”

O cavalo aceitou as condições e o caçador logo o selou e bridou. Assim, com a ajuda do caçador, o cavalo logo venceu o javali, e então disse: “Agora, desça e retire essas coisas da minha boca e das minhas costas.” “Não tão rápido, amigo”, disse o caçador. “Eu o tenho sob minhas rédeas e esporas, e por enquanto prefiro mantê-lo assim.” Obviamente, essa fábula, relembrada nesta atual conjuntura política brasileira, fará com que, algumas interpretações, penalizem um lado ou outro, entretanto, no final da narrativa, os verdadeiros penalizados nós sabemos quem são! Será que transformamos a democracia no desencanto do povo, pelo povo, para o povo?

Davi Marreiro é consultor pedagógico