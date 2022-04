Em tempos de afrontoso desprezo aos valores cristãos, não poderia ser outra a reação diante da absurda ideia do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, ao promover, justamente na Semana Santa, o carnaval em sua cidade. Mesmo argumentando que a festa popular não se realiza ali há dois anos, em razão da pandemia, e de que gera dinheiro para boa parte da população aracatiense, não se pode conceber que tal evento ocorra exatamente quando se recorda o sofrimento e a ressurreição de Jesus Cristo! Procede o alarido dos segmentos religiosos , diante de uma festa que foi batizada com o ofensivo nome de “Paixão no Aracati”, escarnecendo do período em que os cristãos relembram e refletem sobre os últimos dias do filho de Deus entre nós.

A tal “Paixão no Aracati” , a ser realizada entre a sexta-feira da Paixão e o domingo de Páscoa, ainda é anunciada como “a melhor Semana Santa do Estado”, sendo mero evento turístico para atrair milhares de visitantes. Além das praias de Canoa Quebrada e Majorlândia, o carnaval acontecerá na própria sede municipal, interferindo diretamente no andamento de missas e outras celebrações religiosas, com o tumulto que certamente será gerado por gente bêbada, mal educada e arruaceira circulando pelas ruas. As paróquias locais lançaram nota criticando a realização do carnaval inoportuno. Apontam a omissão do poder público diante da assistência aos miseráveis, enquanto investe milhões em festa absolutamente descabida para o momento. Estão cobertas de razão.

Para autoridades como o prefeito, o que importa é realizar o carnaval impertinente e inadequado a qualquer custo, como registrar-se-á infelizmente, também, em outras cidades do país. Ignora-se as fatais aglomerações, em tempos ainda preocupantes, embora a conta possa vir a ser cobrada meses depois. Interessa, mesmo, são os milhões arrecadados pela festa, que poderia ser promovida em qualquer outra época do ano. Cristo, que já levou até uma “surra” do demônio em desfile da escola de samba paulistana Gaviões da Fiel, no carnaval de 2019, continua a ser ultrajado! Mais do que justa, pois, a indignação!

Gilson Barbosa é jornalista