O caos no Afeganistão

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Desde o início da ocupação norte-americana no Afeganistão, ocorrida em 2001, após os atentados de 11 de setembro daquele ano contra as torres gêmeas, em Nova York, até a recente tomada de Cabul e de todo o país novamente pelo grupo extremista Talibã, haviam morrido exatos 2.352 soldados dos Estados Unidos, em combate ou vitimados por ataques-surpresa.

Em agosto, com os dois atentados assumidos pelo Estado Islâmico nos arredores do aeroporto da capital afegã, pelo menos outros 13 militares ianques foram mortos, além de mais 170 vítimas fatais e cerca de 200 feridos, segundo diziam as notícias.

Diante das pressões internas enfrentadas por seu governo para que retirasse o restante das tropas ali ainda estabelecidas, com prazo fixado em acordo com os guerrilheiros, não restou outra alternativa ao presidente norte-americano, Joe Biden, do que acelerar tais operações. As ações de retirada, iniciadas em 14 de agosto, já haviam levado do país, até o fim do mês, mais de 105 mil pessoas, entre militares e enorme contingente de afegãos que, durante os últimos 20 anos, trabalharam diretamente com os norte-americanos.

Durante semanas, milhares de famílias desesperadas, diante da volta do Talibã ao poder, correram para o aeroporto diante da iminência de serem perseguidas e assassinadas pelos guerrilheiros que já estiveram no poder, entre 1996 e 2001. Porém, muitas ficaram, certamente, expostas às sangrentas retaliações dos novos dirigentes extremistas.

Assim é este caldeirão explosivo que, desde o início da ocupação da então União Soviética, em 1978, tornou-se preocupação mundial. A volta do Talibã, com sua interpretação radical dos preceitos do Alcorão e sua violência, além da repressão aos direitos das mulheres, instaura de novo o caos e a incerteza para os afegãos.

Os EUA que, por 20 anos, não conseguiram implantar ali nem um arremedo de democracia, retiram-se do cenário, conforme decidiu o ex-presidente Donald Trump e, agora, Biden executa. O mundo acompanha, atento, os fatos que ali voltam a se desenrolar. Aguardemos os próximos movimentos desse xadrez.

Gilson Barbosa

Jornalista