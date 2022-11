O câncer no Brasil e a oportunidade da cura através de um tratamento acessível

Outubro e novembro são meses com as duas maiores campanhas de conscientização sobre câncer no Brasil, de mama, em outubro, e próstata, em novembro. Ambos com alta incidência e prevalência na população brasileira. Porém, as iniciativas de tratamento e prevenção não devem se restringir apenas a este período – sem contar que precisam ser mais acessíveis.

O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos países. A incidência e a mortalidade da doença vêm aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento, crescimento populacional e devido à mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer, especialmente aos associados ao desenvolvimento socioeconômico. Verifica-se uma transição dos principais tipos de câncer observados nos países em desenvolvimento com um declínio dos que são associados a infecções. Em contrapartida, existe um aumento da melhoria da doença associados à condição socioeconômica e à incorporação de hábitos e atitudes associados à urbanização.

No Brasil, a estimativa para cada ano triênio 2020-2022 é de 625 mil novos casos de câncer. O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido por mama e próstata (66 mil cada). Em homens, o segundo mais frequente será o de próstata, com 29,2% de incidências. Já em mulheres, os cânceres de mama serão responsáveis por 29,7%.

Durante estas campanhas, muito se tem discutido e divulgado a fim de buscar o diagnóstico precoce e iniciar o tratamento precocemente, o que é, sem dúvida, uma estratégia crítica para aumentar a sobrevida dos pacientes acometidos pela doença.

Mas, além das campanhas, é preciso ampliar o acesso aos métodos adequados de diagnóstico e, principalmente, de tratamento, como quimioterapia e hormonioterapia – afinal, esses são pilares fundamentais na busca de uma boa qualidade de vida, bem como no aumento da sobrevida desses pacientes.

Como aconteceu durante a pandemia, insumos farmacêuticos ativos podem se tornar escassos ou ausentes, e o desenvolvimento destes insumos, além de importantes no tratamento do câncer, são críticos para estabelecer um papel estratégico da indústria farmoquímica nacional na produção destes insumos. É neste cenário que a Nortec Química tem investido muito num centro de desenvolvimento para drogas oncológicas, inclusive com drogas para o câncer de mama e próstata, além de outros tipos de cânceres, que poderão ser tratados com matéria prima nacional, o que é um motivo de muito orgulho para a indústria brasileira. Acesso à saúde sempre, esse é nosso mote.

Roberto Amazonas é professor da PUC Campinas