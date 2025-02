O calçado no futuro: Expectativas para 2025

O mercado de calçados, um campo dinâmico e sensível às mudanças sociais e econômicas, apresenta um cenário promissor para 2025. A pandemia acelerou a digitalização do setor, impulsionando as vendas online e exigindo das marcas uma maior agilidade e adaptabilidade. No entanto, a retomada das atividades presenciais e o desejo por experiências mais individualizadas trazem novas oportunidades para o mercado físico.

O consumidor contemporâneo busca por calçados que aliam conforto, estilo e sustentabilidade. A preocupação com o meio ambiente tem impulsionado a produção de opções com materiais ecológicos e processos de fabricação mais sustentáveis. Além disso, a personalização e a exclusividade são cada vez mais valorizadas, com marcas oferecendo opções de customização e coleções limitadas.

A tecnologia desempenha um papel fundamental na transformação do mercado de calçados. A digitalização dos processos de produção e a utilização de dados para modificar produtos e experiências do consumidor são cada vez mais comuns. A realidade virtual e a inteligência artificial também estão sendo exploradas para criar experiências de compra mais imersivas e personalizadas.

A busca por materiais ecológicos e processos de produção mais sustentáveis continuará a ser uma tendência forte neste mercado. A individualização de produtos será cada vez mais valorizada, com marcas oferecendo opções de customização e coleções exclusivas. O conforto será um fator determinante na escolha dos calçados, com o crescimento da demanda por modelos mais leves e flexíveis.

Para 2025, espera-se um crescimento contínuo do setor, impulsionado pela recuperação econômica e pelo aumento do consumo. A digitalização do campo deve se consolidar, com as vendas online representando uma fatia cada vez maior do mercado. Além disso, a busca por experiências mais exclusivas e a preocupação com a sustentabilidade devem continuar a moldar as preferências dos consumidores.

O mercado de calçados está em constante evolução, e as marcas que souberem se adaptar às novas demandas do consumidor e às tendências do mercado terão mais chances de sucesso. A personalização, a sustentabilidade e a tecnologia serão os principais drivers de crescimento nos próximos anos.

Jhonatan Rêgo é CEO da Homem do Sapato