O Brasil no cenário mundial

A mobilização do presidente Lula para contatos políticos-comerciais em continentes diversos, sinaliza um propósito firme de granjear colaborações recíprocas, com vistas à impulsionar o desenvolvimento nacional, dentro de uma programação exposta por ele, pessoalmente, numa vinculação que tende a se cristalizar para a salutar identificação de propósitos entre Brasil e outras nações, redimensionando a nossa ânsia de crescimento econômico, num instante em que o governo se apresta para consolidar iniciativas empreendedoras, capazes de reerguer os setores produtivos e a geração de emprego.

Pela relevância de múltiplos movimentos, é de supor que inúmeros entendimentos se achem esboçados, dentro de um roteiro que venha a contribuir para o incremento de nossas atividades econômico-financeiras.

Sabe-se que o mandatário tem intensamente viajado predisposto a arregimentar novos parceiros para uma fase auspiciosa em todos os recantos da nacionalidade, mormente quando a atual gestão deseja se enquadrar num padrão de celeridade e ampliar as nossas perspectivas de expansão, em todos os segmentos, o que certamente trará reflexos positivos em todo o território nacional.

Embora a planificação governamental não seja ainda de pleno conhecimento, pressupõe-se que o deslocamento do Primeiro Magistrado, a regiões variadas do planeta, representa inequívoca sinalização de que tal empenho poderá contribuir para viabilizar projetos que virão, sem sombra de dúvidas, a impulsionar o progresso e bem-estar social do povo brasileiro.

Se o próprio titular do Planalto se encarrega de comandar articulações externas, acredita-se que essas iniciativas contarão com maior simpatia da comunidade internacional, dessa forma, também situando o Brasil entre os maiores, mundialmente.

Nas viagens presidenciais um grupo técnico sempre se fez presente, num embalo que envolve projetos de vital importância para as nossas relações multilaterais.

Todos os compatriotas confiam em que tal propósito construirá um novo panorama para a nossa política externa, o que nos faz recordar o adágio, segundo a qual “diplomacia é a arte de manter em paz um mundo ameaçado por guerras e outras adversidades...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte