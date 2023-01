O Brasil na gestão Lula

A cerimônia de posse, levada a efeito no último dia 1º, deu início a uma nova fase institucional para o Brasil, com o presidente agregando uma gama de apoiadores, o que lhe dará condições de ver aprovada a sequência de proposições a serem submetidas ao crivo do Congresso Nacional, contendo planos ousados para favorecer os mais variados segmentos de nossa comunidade, com o governo aberto a sugestões sobre medidas mais urgentes, que venham a impulsionar o progresso e bem-estar social.

Com o novo titular do Executivo, Lula da Silva, já tendo experiência em satisfazer os interesses da coletividade, podem os seus colaboradores apontar a preferência quanto às deliberações mais imediatas, lastreadas de recursos oficiais que possam levar os trabalhos à adiante, sem descontinuidade inadmitidas aos empreendimentos públicos, compelindo ao atual mandatário a acelerar os projetos essenciais, conforme aguarda a opinião pública, sequiosa por ver obras e serviços executados em tempo hábil.

Palmilhando essa trilha de atuação, é possível que as realizações caminhem com a necessária celeridade, num ritmo de ação que atenda os anseios dos que não vinham se sentindo contemplados em postulações básicas, pairando clima de inércia que desgastaria qualquer gestão responsável por tais demandas.

A imagem do governo recém empossado aponta para um período intenso de operacionalidade, sem protelação de iniciativas reclamadas por segmentos de todos os matizes, quer de nossas metrópoles ou nas comunas interioranas do território nacional.

Este marco esboçado de proficiência enobrece o Poder Público, suscitando demonstrações de atividades incessantes, o que tende a ensejar referências elogiosas, enaltecedoras da capacidade técnico-administrativa dos novos dirigentes do País.

Se assim acontecer – e a maioria confia que sim –, tudo repercutirá em forma de aplausos no seio de todas as camadas sociais, que não regatearão enaltecimentos aos gestores que de tal modo procederem, quando deverão prevalecer correção e celeridade.

Dentro desse contexto, repisar-se-á o adágio que recomenda “quem espera, sempre alcança...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte