O baú da pátria

Agradeço a Deus ter me dado o dom de escrever. Já jovem com meus 12 anos, depois de fazer a admissão ao ginásio, e concluir o 2º ginasial no Salesiano de Juazeiro do Norte. Em seguida, fui concluir o ginasial na Escola Normal Rural em Juazeiro. Por sinal essa escola Tradicional era exclusivamente feminina. Depois de muitos anos, ela foi transformada em mista, e eu fui o primeiro aluno do sexo masculino. No ano seguinte foram admitidos mais de 10 alunos. Essa escola tradicional era exclusivamente feminina, foi fundada pelo Juiz de direito da época, Dr. Plácido Aderaldo Castelo, que foi prefeito da cidade de Fortaleza em 1945 e governador do Estado do Ceará no período de 1966 a 1971, ao lado da grande educadora Amália Xavier de Oliveira.

Seguindo meus estudos, me formei em contabilidade em Crato, na escola do professor Pedro Filício Cavalcanti. Em seguida, me formei em direto, no ano de 1982, na segunda turma da faculdade de Direito, no Crato.

A escola já tinha seu jornal, o Lavrador, onde dei meus primeiros passos, no dom de escrever. Estou fazendo este preâmbulo, para chegar a essa minha vocação de escrever, em Juazeiro, no Lavrador. Quando passei a morar no Crato, escrevi no Jornal A Ação e no Jornal do Cariri. Na capital, escrevi no Jornal O Povo, Diário do Nordeste, Tribuna do Ceará e atualmente no O Estado e no Diário do Nordeste a mais de vinte anos.

Na minha juventude, eu já assinava os jornais Tribuna da Imprensa de Carlos Lacerda e Hélio Fernando no Rio e a Folha de São Paulo, da família Mesquita. E eu com esse hábito de ler, fui recortando tudo que era interessante, onde acumulei muito conhecimento, através de grandes jornalistas como: Carlos Lacerda, Hélio Fernandes, Sebastião Nery, Oliveira Bastos, Carlos Heitor Cony, David Nasser e outros. Nomes importante que me fogem à memória. Essas centenas de recortes, que foi acumulando no meu “baú”, tem coisas preciosas, que me pareciam boas oportunidades de me comunicar com meus leitores, que muito tem me prestigiado, e estimulando a essa convivência através de meus artigos, que tem feito bem a minha alma e a minha família.

Hoje estou me reportando à Folha de São Paulo numa carta aberta a Lula de autoria de Tito Costa. Antônio Tito Costa, 92, advogado, foi prefeito de São Bernardo do Campo (1977-1983) pelo MDB/PMDB quando teve atenção destacada nas greves de metalúrgicos no ABC Paulista durante os movimentos de oposição à Ditadura Militar. Foi também Deputado Federal constituinte (1987-1988).

Carta aberta a Lula de autoria de Tito Costa, datada em 20 de setembro de 2015.

Meu caro Lula, permito-me escrever-lhe publicamente diante da impossibilidade de nos falarmos em pessoa, com a franqueza dos tempos de nossos seguidos contatos - você na presidência do Sindicato dos Metalúrgicos e eu, Prefeito de São Bernardo do Campo. Não vou falar das greves que ocorreram de 1979 a 1981, que projetaram seu nome no Brasil e no exterior. Não quero lembrar os dias angustiantes da intervenção no Sindicato pelo Ministro do Trabalho, em março de 1979, e da violência que se seguiu com prisões, processos e sua detenção pelo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social).

Todos esses fatos sempre foram acompanhados por mim juntamente ao Senador Teotônio Vilela, a Ulysses Guimarães e a numerosos políticos do então MDB. Na véspera da intervenção no Sindicato, você ligou no meu gabinete me pedindo ajuda para retirar estoques de alimentos ali guardados. Enviei caminhões da prefeitura para retirá-los e o

material foi depositado na igreja matriz da cidade. Não falo das reuniões, madrugadas adentro, em meu apartamento em São Bernardo, com figuras expressivas do mundo político e também de outras esferas, como Dom Cláudio Hummes, nosso amigo, então Bispo de Santo André, hoje, pessoa de confiança do Papa Francisco, em Roma. Éramos todos preocupados com a sua sorte, e do Sindicato e também a das nossas Instituições em pleno Regime Militar.

Prefiro não falar dos dias em que o acolhi em minha chácara na pequena cidade de Torrinha, no interior de São Paulo, acobertando-o de perseguições do poder militar de época: você, Marisa, os filhos pequenos, vivendo horas de aflições e preocupantes expectativas. Nem quero me lembrar das assembleias do Sindicato, depois da Intervenção no Estádio da Vila Euclides, cedido pela Prefeitura de São Bernardo, fornecendo os aparatos possíveis de segurança.

Eram os primórdios de uma carreira vitoriosa como líder operatório que chegou à Presidência da República por um partido político (PT) que prometia seriedade no manejo de coisa pública e logo decepcionou a todos pelos desvios de comportamento e de abusos na condução da máquina administrativa do Estado. E aqui começa o seu desvio e uma carreira política que poderia tê-lo consagrado como autêntico líder de um país ainda em busca de desenvolvimento. Você deixou escapar-lhe das mãos a oportunidade histórica de liderar a implantação de urgentes mudanças estruturais na máquina do poder público. Como bem lembrou Frei Betto, seu amigo e colaborador, você, liderando o Partido dos Trabalhadores, abandonou um projeto de Brasil para dedicar-lhe tão somente a um ambicioso e impatriótico projeto de poder, acomodando-se aos vícios da política tradicional.

Assim, seu partido, em seus alargados anos de governo, com indissimulada arrogância, optou por embrenhar-se na busca incessante, impatriótica e irresponsável do aparelhamento do Estado em favor de sua causa que não é a do país. Enganou-se você com a pretensão equivocada de implantar uma era de bonança artificial pela via perversa do paternalismo e do consumismo em favor das classes menos favorecidas, levando-as ao engano do qual agora se apercebem com natural desapontamento.

Por isso, meu caro Lula, segundo penso, você perdeu a oportunidade histórica de se tornar o verdadeiro líder de um país que ainda busca um caminho de prosperidade, igualdade e solidariedade para todos. Alguma coisa que poderia beirar a utopia, mas perfeitamente factível pelo poder político que você e seu partido (PT) detiveram por largo tempo. Agora, perdido o ensejo de sua consagração como grande liderança de nossa história republicana recente, o operário-estadista, resta à população brasileira o desconsolo de esperar por uma era de dificuldades e incertezas.

Este artigo retirei do meu Baú, para o Baú da Pátria. Esse conceito de Tito Costa e Frei Beto é café pequeno com relação com a tragédia que foram os seus dois mandatos e esse início de terceiro mandato e mais o de Dona Dilma. Nos dois primeiros mandatos, as promessas era matar a fome dos pobres e fez o contrário, “matou foi a fome dos grandes empresários” e neste mandato continua matando a fome dos políticos, deputados, senadores e até de governadores do seu partido. Para se ter uma ideia desse desgoverno a que chegamos, só nesse mês de julho foram gastos 17 bilhões de reais com a compra dessas criaturas que além de trair seus humildes eleitores estão traindo a própria pátria, o que para eles, a muito tempo ‘eleitor e pátria’ são coisas secundárias – “e viva a Pátria”.

Humberto Mendonça é empresário