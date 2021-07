O Baile de Rebeca começou bem antes

Legenda: Emanuel Santos é jornalista Foto: Arquivo pessoal

Os Jogos Olímpicos de Tóquio nos apresentam histórias sendo protagonizadas por personagens que, certamente, passariam despercebidos se não fosse a competição.

Depois do ouro do potiguar Ítalo Ferreira, no surf, e da prata da maranhense Rayssa Leal, no skate, vimos, nesta quinta-feira (29), mais uma conquista marcante, a prata da ginasta negra Rebeca Andrade.

Mas o baile de Rebeca não começou agora. Como tantas outras crianças negras, vulneráveis social e economicamente, a medalhista olímpica, que também é filha de mãe solo, chegou, aos seis anos de idade, a um projeto social na sua cidade natal, Guarulhos, em São Paulo. Segundo familiares e amigos, Rebeca andava quase duas horas para treinar e, nos últimos anos, já como atleta profissional, ela vivenciou muitas lesões, inclusive com algumas delas culminando em cirurgias. Diante de tudo isso, definitivamente o baile de Rebeca não começou agora. Quer mais prova disso?.

Segundo estatísticas apresentadas, em 2020, pelo Monitor da Violência e Secretarias de Segurança Pública dos Estados, do G1, a vulnerabilidade das mulheres e meninas negras seguem como pandemia em todo o País.

De acordo com o levantamento, 3 em cada 4 assassinadas são negras, 3 a cada 5 crimes são tipificados como feminicídios, metade das vítimas de estupro são negras, com o agravante de que metade das adolescentes e crianças são vítimas de estupro de vulneráveis. Também entram nessa conta de metade, os casos de lesão corporal em decorrência de violência doméstica. Vale lembrar que, mesmo com as ações de incentivo à prática da denúncia, especialistas ainda apontam muitas subnotificações.

Embora as diferenças insistam em traçar uma linha invisível entre brasileiros, o carpado de Rebeca Andrade, mulher negra, o aéreo de Ítalo Ferreira e o 360 de Rayssa Leal, estes dois últimos nordestinos, formam o grande baile que somente o esporte e a educação podem proporcionar na vida de brasileiros e brasileiras de modo geral.

Emanuel Santos

Jornalista