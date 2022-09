O aniversário da Carta Cidadã

No próximo dia 5 de outubro a Carta Magna de 88 estará comemorando o trigésimo quarto ano de promulgação, após febricitante missão de elaborar o nosso Documento Básico, quando nele foram inseridas tudo quanto, durante 18 meses, eram consideradas aspirações legitimas, capazes de atender às demandas mais prementes da comunidade nacional.

Naquela faina constituinte, com Ulysses Guimarães à frente da Mesa Diretora, tendo-me como vice-presidente e, consequentemente, um dos articuladores dos trabalhos, todos os esforços foram envidados para que as proposições pudessem ser minunciosamente discutidas e, em seguida, votadas, consubstanciando na concretização de do que almejavam os mais variados segmentos de nossa coletividade.

Tudo fora despendido pela Mesa Diretiva e Comissões Temáticas, bem assim a de Sistematização, levando as peças apreciadas no trâmite inicial para que o Plenário se manifestasse, soberanamente, logo após, passando a compor a integra dos itens já deliberados por representantes capacitados a opinar sobre o elenco de inserções a constituir o texto definitivo de nossa Lei Maior, com as dúvidas remanescentes dissipadas pelos eméritos julgadores, quer individual ou colegiadamente, a exemplo do Supremo Tribunal Federal, integrado por juristas renomeados que, ao seu tempo, souberam exercer a judicatura com exemplar mestria.

Qualquer menção à Carta Cidadã nos leva a enaltecer, com grandeza altiloquente o saudoso Ulysses, ilustre filho de Rio Claro e artífice maior, ao lado de tantos outros, como Bernardo Cabral, relator geral, que saiu laureado por sua competência para dirimir equívocos em torno de Emendas propostas pelos legisladores e, igualmente, por segmentos populares, instrumento que chegou a complementar o texto em elaboração, razão pela qual merece citação neste artigo rememorativo.

Louve-se, portanto, condignamente, a nossa Lei Magna, realçando, dentre muitos, a figura inapagável do genial “Senhor Diretas”, que encabeçara o Diploma que rege os ditames legais do País. Que todos o preservem, sem máculas que possam descaracterizá-lo, e pugnem pela sua correta aplicabilidade.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte.