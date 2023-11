O amor das marcas esfriou?

Quando falamos de marcas e gestão, ainda pode parecer incomum usar termos afetuosos como amor, carinho, empatia e autenticidade. Mesmo com a febre do termo “propósito’’ em 2020, ano marcado pela pandemia, onde parte dos empresários brasileiros e profissionais de marketing buscaram se diferenciar no mercado ou até mesmo encontrar uma nova estratégia de se comunicar com seus consumidores de maneira sensível.

Mas o que aconteceu com o amor das marcas pós-pandemia? Será que estamos sofrendo as consequências de todo o “love bombing” das marcas?

No livro ‘’Empresas Humanizadas’’, os autores fazem uma comparação entre empresas consistentes em seus propósitos versus negócios “Good to Great”, ou seja, Empresas Feitas para Vencer (Campus 2002). A pesquisa aponta que, ao longo de 10 anos, 13 empresas humanizadas superam as empresas Good to Great em 1.026% contra 331% .

A pesquisa mostra o crescente resultado de empresas humanas em em suas diversas fases de vida e o lucro obtido por seus investidores.

De fato é encantador receber bilhetes de boas-vindas ressaltado o quanto sou especial para as marcas que consumo, tag na embalagem que ressalta o amor&afeto como ingredientes principais do meu biscoito favorito, posts das mídias sociais que mostram como essas empresas amam os animais e defendem a natureza. Mas a verdadeira consistência do propósito está mais relacionada com o que é interno das marcas do que apenas branding visual.

Posicionamentos como esses podem conquistar o público através da identificação de propósito e bandeiras, mas como todo relacionamento, essas relações devem ser sustentadas ao longo do tempo, principalmente por meio de ações práticas e experiência do cliente. Caso contrário, fica fácil para nós, consumidores, identificarmos a incoerência das marcas e seus propósitos de fachada.

O encantamento imediato gerado pelo branding pode atingir quase 100% dos clientes de empresas que se dedicam a prosperar através da humanização de marca, mas o que tornará seu cliente fã do seu negócio, será seu insistente desejo por significado.